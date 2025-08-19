２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子のスロープルタイル（ＳＳ）とビッグエア（ＢＡ）で、金メダルに挑む長谷川帝勝（たいが）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１８日、五輪シーズンに向けて、雪上練習を行うニュージーランド合宿へと出発した。

６月の米国での合同トレ以来、約２か月ぶりの雪上練習。出国前の成田空港で取材に応じた１９歳は「今回の遠征は、基本的に今シーズンに向けての土台作りですね。（滑りの）エッジングコントロールをすることだったり、大技をするための準備をします」とテーマを掲げた。今合宿では近くに部屋を借りて、午前８時頃から午後４時頃まで開いているスキー場にこもり、小ぶりから中ぐらいのジャンプ台が連なる中で滑りの調整を行うという。ニュージーランド合宿後の大きなジャンプ台が設置されたスイスでのトレーニングに向けた調整期間と捉えている。

ニュージーランドには父・俊介さんと２人で飛び立った。スノーボードを始めたきっかけだった父だが、海外での合宿に同行するのは初めてという。「個人で行くことになって、費用面なども考えて（父に）来てもらうのがベストだと話し合った」と、食事など生活面のサポートを買って出てくれた父に感謝を込める。一方で、幼少時は厳しい父だったそうで「何かあったらちょっと言われるかもしれない…『もうちょっと（練習を）やった方がいいんじゃない？ 』とか（笑）」と、苦笑いで見据えた。

２１〜２２年シーズン後半からＳＳ、２２〜２３年シーズンからＢＡのＷ杯に参戦。２２年北京五輪は左足首骨折の影響で出られなかったが、２３年の世界選手権ＢＡで日本人初の金メダルに輝いた。同年９月に世界最高難度の大技で５回転半する「１９８０」を世界で初めて４方向全てに成功させ、世界で名をとどろかせた。今年１月のＸゲームＢＡではキャブ（利き足と逆脚を前に反対の足を前に体の前側に回るスピン）で６回転する２１６０を決め、大技に磨きがかかる。

来年２月の五輪では、スノーボードの最初の種目として７日にＢＡ決勝、１８日に最後の種目としてＳＳ決勝が予定される。１９歳は「五輪は、出るからには２種目で金メダルを取りに行く。（五輪では）ＢＡに関しては６回転が２方向必要になると思っている。どこかのタイミングでトライして、しっかり立って、いいイメージを持って五輪に行けたら。６回転も五輪前にそろえられたら、それはそれでいいかなと思っている」と大技２方向の投入に意欲。ただ、けがのリスクも考慮しながら挑戦するとし「まずは五輪に万全な状態で臨むことが一番」と冷静に見据えた。注目度の高い大舞台で輝くために、着々と準備を進めていく。