ＪＲＡ海外馬券発売対象の第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）は、日本時間２０日（２３時３５分発走予定）に行われる。ダノンデサイルに騎乗する戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝がこのほどインタビューに応じ、「ベリーベリーホース」発言も話題となったドバイ・シーマクラシックからの海外Ｇ１連勝に向けて意気込みを語った。１８日に出走馬が決定。ダノンデサイルは６頭立ての４番ゲートとなった。

―人馬ともに海外Ｇ１初制覇を飾ったドバイ・シーマＣに続き、ダノンデサイルと大舞台に挑みます。

「やっぱり海外で騎乗できることは幸せだな、とすごく感じています。また、これだけの馬で臨めるというのは、興奮、ワクワク感というか、そういった気持ちを感じていますね」

―その前走は直線で堂々と抜け出して完勝でした。

「１コーナーで『うわっ、これはすごい走りをするんじゃないか』と予感させるくらいの手応え、フットワークだったので、直線も楽でした。驚きと感動で本当に強かったなと思ったレースでした」

―２走前のアメリカＪＣＣで初めてコンビを組みましたが、もともと能力は感じていたのですか？

「（自分が騎乗したジャスティンミラノのライバルとして戦った）日本ダービーが強かったなというイメージを持っていて、並ぶ間もなく抜かれていったので、すごく強い馬なんじゃないかなと思っていました」

―実際に乗った時の印象はいかがでしたか？

「やっぱり遊び遊び走っていたというか、本当の力を出していないなかでも勝てたレースだったと思います。気持ちが入っていないのに、あれだけのパフォーマンスを見せてくれたので、逆に能力はあるんだろうなと感じながら、精神的な部分はあてにしづらいなというところはありました」

―それがドバイでは見違えるような走りだった。

「全然、違いましたね。（フィジカル面については）柔らかみも感じたし、力もバネもあるし、秘めている能力はすごい。やっぱり気持ちの部分だと思います。反抗するとか、やめるとかではないのですが、集中力の違いというんですかね。それ（集中力）を出せた時がすごいです」

―ヨーク競馬場のイメージはいかがですか？

「クリストフ（ルメール騎手）とかにも話を聞いたりしていますが、新潟と似ていて、芝も日本馬向きというかスピード向きとは聞いているので、すごく合うなというイメージは湧きました。ワンターンというか、力の出しやすい競馬場ではあるのかなと思います」

―とても期待の大きさが伝わってきました。ドバイではレース直後の英語での馬上インタビューで「ベリーベリーホース！」という“迷文句”でも話題を呼びましたので…。

「今では僕のネタにしちゃってますけどね。また言えたらいいですね（笑）」（取材・構成＝坂本 達洋）