４８年ぶりの優勝を目指す東洋大姫路は準々決勝を翌日に控えた１８日、姫路市の同校グラウンドで調整した。岡田龍生監督は「みんな元気そう。ここまで来たら甲子園が楽しくて仕方ないんやろうな。僕が代わりに出たいくらい」と、笑みが絶えなかった。

沖縄尚学とは、６月７日に行われた沖縄県高野連の招待試合で０―１の完封負け。末吉良丞投手（２年）に「手も足も出なかった」と渡辺拓雲主将（３年）。最速１５０キロ左腕の実力を体感した。

それでも、指揮官は好投手に臆さない。「どうやっていいピッチャーを打つかは、ある程度、こういうのがいいかなって僕の中にある」。履正社監督時代の１９年夏は、霞ケ浦・鈴木寛人（元広島）、津田学園・前佑囲人（現オリックス）、明石商・中森俊介（現ロッテ）、星稜・奥川恭伸（現ヤクルト）と後にプロ入りいた４投手を連破して初優勝した。「奥川君とやった時に痛感した。春の３安打が夏は１１安打になったからね」と、経験に基づいた自信がある。

準々決勝で勝てば、岡田監督は夏の甲子園では１９年から自身１０連勝となる。「子どもらが頑張って積み重ねてくれたことやからね」と感謝。渡辺拓は「岡田監督のプレッシャーの部分を少しでも軽減させてあげたい。いつもおっしゃっている野球をやれば勝てる。岡田監督を信じて戦っていきたい」と頼もしかった。

過去に異なる２校で優勝したのは、原貢（三池工、東海大相模）、木内幸男（取手二、常総学院）、上甲正典（宇和島東、済美）、吉田洸二（清峰、山梨学院）の４監督。「母校を含む異なる２校で選手権Ｖ」なら岡田監督が初になる。「あれほどのお客さんの前で野球をできる、これほど楽しいことはない」と、ナインに言葉をかけてきた指揮官。出場３大会連続で敗退中の準々決勝の壁を破り、４３年ぶりの４強入りを決める。（藤田 芽生）