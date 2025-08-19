タレントの藤本美貴（４０）が１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。３人の子供を育てる超売れっ子ママタレとしての多忙な日々の中、心の支えにしている１曲を明かした。

育児、仕事と多忙な中でのストレス発散法を聞かれ「一番はママ友のランチです。あとは年に１回くらいの“涙活（るいかつ）”。最近泣いてないな、泣きたいなって時があるんです」と話し出した藤本。

「長女の卒園の時にいい曲ないかな？ 泣ける曲って、すごい探してたら、すごい泣ける、いい曲があって」と続けると「その方も知らなかったんですけど、ハジ→さんって方で。『あなたを守るために。〜母の歌〜』っていう曲なんですけど、これにたどり着いて、歌詞がめちゃめちゃいいんですよ。その通りっていう」と熱く語った。

「これをいろんな動画を見た後に見ると、すっごい泣けます」と紹介したところで、初対面となるハジ→がサプライズで登場。「あなたを守るために―」を歌いあげると、藤本に加え、この日ママ友として出演した元フジテレビ・中村仁美アナウンサーの２人は大粒の涙を流していた。