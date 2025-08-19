¹Åç¤ÇÏÃÂê¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¤âŽ¢2¤Ä¤ÎÌäÂêÅÀŽ£¤¬¤¢¤ë
¹Åç±Ø¥Ó¥ë¤Î2³¬¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿¹ÅÅ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹Åç±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë2³¬¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿¹ÅÅ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡£¡Ö±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È³«¶È 2025.8.3¡×¤È¿·¥ë¡¼¥È³«¶È¤ò½Ë¤¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤â
¹Åç¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¹Åç±ØÄäÎ±½ê¤¬8·î3Æü¤Ë±Ø¥Ó¥ë2³¬¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢JRÀþ¤È¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿Ã»ÍíÀþ¡¦±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È¤Ç±Ø¥Ó¥ë¤«¤é°ìÄ¾Àþ¤Ë°ð²ÙÄ®¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬4Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡Ä
2023Ç¯¤Ë¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¡¦Ë§²ìÄ®¤ËÁ´Àþ¿·Àß¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Î±Ø¥Ó¥ë¾è¤êÆþ¤ì¤¬´°À®¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÅÔ»Ô¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÚÂèÅÀ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£¹Åç¤òÎã¤Ë¡¢²þÁ±¤òÍ×¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¡£
Âè1¤Ï¡¢±¿ÄÂ¼ý¼õÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£±¿ÄÂ¤ÏÁ´Àþ¶Ñ°ì¡¢¹ß¼Ö»þÊ§¤¤¡£IC¥«¡¼¥É2¼ïÎà¡¢¥¹¥Þ¥ÛQR¥³¡¼¥É¡¢»æ·ô¡Ê1Æü¾è¼Ö·ô¡Ë¡¢¸½¶â¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢±¿ÄÂ»ÙÊ§¤¤¡Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡Ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ß¼Ö¤Ç¤¤ëÈâ¤¬°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£»¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¹ÅÅ¤¬Æ³Æþ¤·¤¿Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤ÎÅÅ»Ò·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMOBIRY DAYS¡Ê¥¹¥Þ¥ÛQR¥³¡¼¥É¤ÈIC¥«¡¼¥É¤Î2¼ïÎà¤Î¾è¼Ö·ô¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´Èâ¤Ç¾è¹ß¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î2¼ïÎà¤Î¾è¼Ö·ô³Æ¡¹¤ËÀìÍÑ¤Î¾è¼ÖÍÑ¤È¹ß¼ÖÍÑÊÌ¡¹¤ÎÆÉ¼èµ¡¤¬Á´Èâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¾è¼Ö¤È¹ß¼Ö»þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢SUICA¤Ê¤É¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡¢¸½¶â¡¢1Æü¾è¼Ö·ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´Èâ¤Ç²¿¤â¤»¤º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¹ß¼Ö»þ¤Ï±¿Å¾»Î¡ÊÂç·¿Ï¢ÀÜ¼Ö¤Ï¼Ö¾¸¤â¡Ë¤Î¤¤¤ëÈâ¤Þ¤Ç¼ÖÆâ°ÜÆ°¤·¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ï¤½¤ÎÀìÍÑÆÉ¼èµ¡¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡¢¸½¶â¤Ï±¿ÄÂÈ¢¤ËÅêÆþ¡¢1Æü¾è¼Ö·ô¤Ï±¿Å¾»Î¡Ê¼Ö¾¸¡Ë¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£ÆÉ¼èµ¡¤ÏÅÔ¹ç5¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«ÌÂ¤¦Î¹µÒ¤¬Â¿¤¤¡£
º®»¨¤¹¤ë¼ÖÆâ¤Î°ÜÆ°¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥¢¤½¤Î¤â¤Î¡×
MOBIRY DAYS¾è¼Ö·ô¤ÏÁ´Èâ¤Ç¾è¹ß¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤À¤¬¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¾ÅÔ»Ô¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡¢1Æü¾è¼Ö·ô¡¢¸½¶â¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¾èÌ³°÷¤Î¤¤¤ëÈâ¤«¤é¤·¤«¹ß¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¹ß¼Ö»þ¤Ëº®»¨¤¹¤ë¼ÖÆâ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ð¥ê¥¢¤½¤Î¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ää¼Ö»þ´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹Åç±Ø¥Ó¥ë2³¬¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë8·î3Æü¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹Åç±ØÄäÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢MOBIRY DAYSµÒÀìÍÑ¹ß¼ÖÈâ¤«¤é¤â¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥ÉµÒ¤ò¹ß¼Ö¤µ¤»¤Æ¡¢ÃÏ¾åÍ×°÷¤¬¼ê»ý¤Á¤ÎÆÉ¼èµ¡¤Ç±¿ÄÂ¼ý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ß¼Ö»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È¼ÖÆâ°ÜÆ°¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡ÖÅØÎÏ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¶âµÒ¤Ë¤Ï¡Ö±¿ÄÂÈ¢¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÃÏ¾å±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Î·çÅÀ¤ò¿ÍÎÏ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÄäÎ±½ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÄà¹ç¤¤¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤¬Äã¤¯¿Í¼ê¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¸÷·Ê¤À¡£
³¤³°¤Ç¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤Î1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡¢Á´·ô¼ï¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´¾èµÒ¡Ë¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¾è¼Ö¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Õ¾è¼Ö¤È¤Ï¹Åç¤ÎMOBIRY DAYS¤Î°·¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¾èÌ³°÷¤Ï±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾èµÒ¤Î¼«Î§Åª¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°Ñ¤Í¤ëÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¾è¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸íÌõ¤À¡£¥»¥ë¥Õ¾è¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ç¤âÁ´Èâ¤Ç¾è¹ß¤Ç¤¤Æ¡¢ÍøÊØÀ¡¢Â®Ã£À¡¢Äê»þÀ¡¢Âç·¿¼ÖÎ¾¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÍ¢Á÷ÎÏ¤È¾èÌ³°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÏLRT¡ÊLight Rail Transit¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LRT¤Ç¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢¹âÎð¼Ô¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾è¤Ã¤¿Èâ¤«¤é¹ß¼Ö¤Ç¤¤Æ¡Ö¼ÖÆâ°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¢¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Âç·¿¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÃÖ¤¾ì¡¢ºÂÀÊ¤¬½½Ê¬¤ËÀß¤±¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¿·¥ë¡¼¥È³«¶È¤ò½Ë¤¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ê»ÍÑµ°Æ»¤Ç¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼ÖÍ¥ÀèÄÌ¹Ô¤ÏÀ¤³¦É¸½à
²þÁ±¤òÍ×¤¹¤ëÂè2¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÍ¥ÀèÄÌ¹Ô¡ÊÅÅ¼Ö¥ì¡¼¥ó¤Î³ÎÊÝ¤È¸òÄÌ¿®¹æ¤ÎÅÅ¼ÖÍ¥ÀèÀ©¸æ¡Ë¤ÎÅ°Äì¼Â»Ü¤À¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÄäÎ±½ê´Ö¤ÇÉÔ»þÄä¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
±Ø¥Ó¥ë¾è¤êÆþ¤ì¤Î¿·¥À¥¤¥ä¤Ç²÷Â®±¿Å¾¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊËÜÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¿ÆüÄ«´Ö¤Î¹Åç±ØÈ¯¤Î2ËÜ¤¬¹Åç±Ø¡½»æ²°Ä®Åì´Ö¤Î5¤Ä¤ÎÄäÎ±½ê¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤òÄÌ²á¤·¤Æ1Ê¬Ã»½Ì¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Î¤¦¤Á°ð²ÙÄ®¡½»æ²°Ä®Åì´Ö¤ÏÄäÎ±½ê¤¬Â¿¤¯¡ÊÊ¿¶Ñ´Ö³Ö240m¼å¡Ë¡¢¸òº¹ÅÀ¤âÂ¿¤¯¡ÊÊ¿¶Ñ´Ö³Ö100m¼å¡Ë¡¢¤·¤«¤â¡¢ÅÅ¼Ö¥À¥¤¥ä¤ÏãÇÌ©¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤¢¤ë¸òÄÌ¿®¹æµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï±¦ÀÞ¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀè¹ÔÅÅ¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄäÎ±½ê´Ö¤ÇÉÔ»þÄä¼Ö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÄäÎ±½ê´Ö³Ö¤ÎÅ¬Àµ²½¡ÊÅýÇÑ¹ç¡Ë¤È¸òº¹ÅÀ¤Îºï¸º¡ÊÅÅ¼ÖÄÌ¤ê¤È¾®¤µ¤¤ÄÌ¤ê¤È¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÄÌ¤ê¤«¤é¤ÏÄ¾¿Ê¤Èº¸ÀÞ¤Î¤ß¡¢¾®¤µ¤¤ÄÌ¤ê¤«¤é¤Ïº¸ÀÞ¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¡Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»Ä¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¤Î¸òÄÌ¿®¹æ¤ÎÅÅ¼ÖÍ¥ÀèÀ©¸æ¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ëÏÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸Í¸ý¤«¤é¸Í¸ý¤Ø¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼ÖÍøÍÑ¤Ï¥Þ¥¤¥«¡¼¤ËÉé¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ê»ÍÑµ°Æ»¶è´Ö¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÏÍ¥ÀèÁö¹Ô¤òÅ°Äì¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹Åç¤Ë1994Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ©Àþ°¦¾Î¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¡×¤È¡Ö¥È¥é¥à¡Êtram¡§Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏµìÍè¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Á´Èâ¤Ç¾è¹ß¤·¡¢Áö¹Ô¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¸òÄÌ¿®¹æ¤ËÌµ´Ø·¸¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¡¦Â®Ã£À¡¦Äê»þÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£
¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¡Ê¤³¤ì¤«¤é¡Ë¤Î¥È¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£LRT¤Ï¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÆ±Åù¤ÎÍøÊØÀ¤Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë»Ô¤Ï¡¢¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÔÄ¹Áªµó¤ÇLRTÇÉ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¡¢LRT¤¬1994Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î¸½¾õ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö³èÍÑ¤¬¹ñºö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎLRT²½¤äLRTÀ°È÷¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Äã¾²¼Ö¤ÎÁý²Ã¤äÄäÎ±½ê¤Î¶áÂå²½¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÏµìÍè¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤«ÈÝ¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤ÅÔ»Ô¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤ËÊë¤é¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¡£1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÀ¤³¦¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡ÖLRT¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬À¹¤ó¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢LRT¤ÏµìÍè¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¡±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Î³×¿·¡ÊÁ´¾èµÒ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¾è¼Ö¡×¤ÎºÎÍÑ¡Ë¡¢➁ÅÅ¼ÖÁö¹Ô¶õ´Ö¡ÊÅÅ¼Ö¥ì¡¼¥ó¡Ë¤Î³ÎÊÝ¡¢£¸òÄÌ¿®¹æ¤ÎÅÅ¼ÖÍ¥ÀèÀ©¸æ¤òÅ°Äì¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¡➁£¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾èµÒ¤Ç¤¢¤ë»ÔÌ±¡Ê¹ñÌ±¡Ë¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¡¢µ°Æ»»ö¶È¡¢Æ»Ï©¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´±Ì±´Ø·¸¼Ô¤ÎÍý²ò¡¦¶¨ÎÏ¤È·èÃÇ¤¬Í×¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»¿ÈÝ°Õ¸«¤äÍø³²´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤¬½½Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤âµìÍè¤è¤ê¥Þ¥·ÄøÅÙ¤ÎÍøÊØÀ¤Èµ¡Ç½¤·¤«È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹Åç¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î±Ø¥Ó¥ë¾è¤êÆþ¤ì½éÆü¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Î¡Ö»ÜÀßÅÀ¸¡¡×¤ÎÈ¯À¸¤Î¤¿¤á¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¤¿¡£½éÆü¤ÇµÒ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¤Î²óÉü¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£ÉÙ»³¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¤â±§ÅÔµÜ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¤â³«¶ÈÅö½é¤Î¥À¥¤¥äÍð¤ì¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Â¿µÒ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µìÍèÊý¼°¤Î±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¿µÒ¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¡ÊÍøÊØÀ¡¢Â®Ã£À¡¢Äê»þÀ¤ÎÄã¤µ¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Î´üÂÔ³°¤ì¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿ÄÂ¼ý¼õ¤Î³×¿·¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎLRT²½¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÍ®¸¶ À¿ ¡§ µ»½Ñ»Î¡Êµ¡³£ÉôÌç¡Ë¡Ë