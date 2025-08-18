『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：ハル

年齢：20代

車両名：ホンダ シビック タイプR

年式：平成19年式

型式：ABA FD2

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：6年（撮影時点）

走行距離：

年間走行距離：10,000km

※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

ノーマルから変えた経緯

付けたいパーツがあったから。という哲学的な言葉が飛び出すハルさん。エクステリアを中心に、細部にも拘ってスポーティーなイメージへと向けたカスタムとしている。

良い点・こだわりのポイント

こだわりポイントに挙げてくれたのは、アイラインとナンバー台座スムージング。非常に強そうでスポーティーなイメージを引き立ててくれている。もっと高価なパーツも取り付けているにも関わらず、この２点を挙げてくるとは……。そのこだわりに脱帽です！

外装関係

STOUTのセンターウイングはデザイン的に統一感を持たせている。一方でウイングの角度を調節できるので、好みのダウンフォースを得ることもできる。ハルさんの好みはこの変化量。もちろん「デザイン的にちょうど良い」と言うのも決め手のひとつだ。

チャージスピードのグリル、J’sレーシングのフロントリップもかなりスポーティーな印象を与えつつ、機能性も併せ持った人気のパーツ。ポピュラーなパーツにアイラインを合わせることで個性を発揮しているところが素晴らしい。

フロントグリル：チャージスピード グリル

フロントリップスポイラー：J’sレーシング

ライト：アイライン追加

ナンバー：ナンバー台座スムージング

内装関係

ハンドルはMOMO RACEを使用しながら、ホンダのエンブレムをしっかり配置。ここにもこだわりがうかがえる。シフトノブも交換している。

ハンドル：MOMO RACE

足回り

エクステリアとして紹介しても良かったが、高い走行安定性を誇るデュフューザーは足回りとして記載しておく。

HONDATWINCAMのFEEL’Sデェフューザーは強いダウンフォースを得られることで知られている。高速安定性の向上を体感できるパーツだ。

デェフューザー：FEEL’S

ホイール

ホイールはADVAN RacingのGTをチョイス。信頼の性能はもちろんのこと、車体と同色系とすることで、高い統一感とスポーティーさを実現した。

ホイール：ADVAN Racing GT

エンジン関連の変更点

次に変えたいポイント

今後については具体的な計画はないそうだ。現状でもバランスの良いカスタムとなっているだけに、今後また「付けたいパーツ」が出現した際にはきっとバランスを取って仕上げてくるだろう。その日を楽しみに待ちたい。