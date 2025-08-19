映画『爆弾』×宮本浩次、主題歌「I AM HERO」爆誕 圧巻のリリックムービー解禁
俳優の山田裕貴が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）の主題歌が発表された。日本を代表するロックバンド・エレファントカシマシの宮本浩次が書き下ろした新曲「I AM HERO」。取調室を舞台にしたリリックムービーも公開され、主題歌の一部を映像とともに確かめることができる。「俺の野望 俺の絶望 俺の明日 さあ行くぜ I AM HERO」と、印象的なフレーズと「映画『爆弾』」の巨大ロゴが画面いっぱいに躍る映像は、観る者の心を一瞬でつかむに違いない。
【動画】映画『爆弾』×主題歌「I AM HERO」リリックムービー
日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン）でともに第1位を獲得し話題を呼んだ呉勝浩の同名小説（講談社文庫）が原作。
物語の発端は、酔った勢いで暴行事件を起こし警察に連行された一人の中年男。彼は自らを「スズキタゴサク」と名乗り、都内に仕掛けられた爆弾の存在を“霊感”で察知したと告げる。秋葉原での爆破予告を皮切りに、1時間おきに次々と爆発が起きると語る彼は、警察の追及をかわしながら、謎に満ちた“クイズ”を出題していく。果たして彼の正体とは？そして“爆弾”の真の意味とは――。
主演の山田は、スズキタゴサクと対峙する警視庁捜査一課の交渉人・類家を演じる。共演には、伊藤沙莉（巡査・倖田役）、染谷将太（刑事・等々力役）、渡部篤郎（類家の上司・清宮役）、坂東龍汰（倖田の相棒・矢吹役）、寛一郎（刑事・伊勢役）、そして謎の男・スズキタゴサクを佐藤二朗が怪演する。監督は『キャラクター』『帝一の國』などで知られる永井聡。
主題歌「I AM HERO」の詞・曲を手がけた宮本は「“本当の自分の声”という、逃れられないテーマをこの曲に込めた」と語り、永井監督との直接対話を通じて作品に強く共鳴したという。
岡田翔太プロデューサーは、「本作は『今まで見たことのない一本』を追求しており、音楽の面でも”衝撃”を与えてくれる一曲を模索していました。昨今耳にしたことが無いような熱量の一曲をいただけました。本当に感謝です」とコメント。
山田は「宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました」と語り、主題歌の力強さが映画の世界観をさらに高めていると明かす。
物語は、取調室という密室と、爆弾の恐怖が潜む東京の街を舞台に展開され、緊迫する交渉、突きつけられる謎、刻一刻と迫る爆発への恐怖が交錯する“極限のリアルタイムミステリー”。劇場でぜひその衝撃を体験してほしい。
■主題歌：宮本浩次のコメント
私はこの四月映画『爆弾』主題歌の件で永井聡監督とはじめてお会いしました。
私と対面して席についた監督は映画で描こうとしている核心の部分と主題歌が荷うべき役割について力強く話されました。
私は永井監督のこの映画に賭ける意気込みと熱い思い、そして曲に寄せる大きな期待にいささか圧倒されながら、同時に感動したことをよく覚えております。会談後私はとても清々しい気持ちで帰りの車に乗り込み、監督の話を改めて頭の中で反芻しながらはやくも車中で主題歌の大まかな構想を得ることに成功しました。
『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。
そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました。今はこの曲が映画『爆弾』を盛り上げる一助ともなりまた映画ともども愛される曲になりますように、そんな風に思っています。
最後に私に声をかけて下さった永井聡監督及びプロデューサー岡田翔太氏に
心から感謝を申し上げます。このような大きな舞台で思い切った曲に仕上げることができました。本当にありがとう！
■主演・類家役：山田裕貴のコメント
宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。ぜひ、映画と併せて楽しみにしていてください。
■企画・プロデューサー：岡田翔太のコメント
本作は「今まで見たことのない一本」を追求しており、音楽の面でも”衝撃”を与えてくれる一曲を模索していました。宮本さんは私が子どもの頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが『爆弾』にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。昨今耳にしたことが無いような熱量の一曲を頂けました。本当に感謝です。
