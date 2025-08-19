タレント小島瑠璃子（31）が18日、インスタグラムを更新。子どもとブルーベリー狩りをしたことを報告した。

小島は「猛暑猛暑 あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない 短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました」と報告し、子どもとブルーベリー狩りをする姿を写真で投稿した。

続けて「採れたての甘さは格別 口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と子どもの様子をつづった。

この投稿にフォロワーからは「こんなに小さなお子さんなんですね がんばれママ」「ママの顔だね 素敵だよ」「息子さん見てると何故か涙が」「お母さんやねぇ〜!こじるりちゃん」とコメントが寄せられている。

小島は23年5月には2歳年下の会社経営者と同年3月に結婚していたことが明らかになった。同年8月には第1子妊娠を公表。その後、出産したと一部で報じられていた。

小島の夫は今年2月、都内の自宅マンションから救急搬送され、その後、搬送先の病院で死亡が確認された。取材によると、事件性はない。通報したのは小島だった。