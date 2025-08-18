お盆や年末年始などの長期休暇は、家族が一堂に会する貴重な機会です。とくに高齢の親世代にとっては、子や孫の帰省は何よりの楽しみ。しかしその一方で、家事の負担や生活リズムの乱れ、気疲れなど、実は大きなストレスを感じているケースもあります。心の底では「うれしいけれど、正直つらい」と思っている親も少なくありません。

「休みなのに、休めない」生活リズムのズレ、心のすれ違いも

「やっと静かになったわ…」

お盆明けの月曜日。66歳の主婦・田辺幸子さん（仮名）は、片付け途中のリビングを見渡しながら、少し疲れた表情で話し始めました。

息子夫婦と3人の孫が7日間帰省し、賑やかだった自宅。食事の支度に洗濯、後片付け…いつも以上に家事フル稼働の1週間が終わったばかりです。

「孫たちは可愛いし、来てくれるのは嬉しいんです。でも、正直この歳になると、1週間はちょっときついですね…」

「休みなのに、休めない」

幸子さん夫婦はともに60代後半。普段は2人で穏やかに暮らしています。ところが、お盆に息子家族が帰省すると、家の中は一変。5人分の布団を出して、朝昼晩のご飯を用意。洗濯機は1日2回まわし、掃除も念入りに。

「朝ごはんは？ 昼はどこで食べる？って、常に誰かに聞かれてる感覚で。台所に立ってる時間がすごく長くなるんです」

滞在中、息子夫婦は観光に出かけたり、地元の友人と会ったりすることもあり、孫の面倒を見る時間も長くなりました。

「私たちも孫と遊ぶのは楽しい。でも、体力的にずっと相手をするのはもう無理。体がバキバキです（笑）」

長期滞在となると、生活リズムの違いもストレスになります。

「夜遅くまで起きていたり、電気やエアコンの使い方が気になったり…。気にしないようにしても、やっぱりちょっと疲れるんですよね」

そんな中でも、義理の娘に対しては気を遣い続けなければなりません。台所に入らせないように気を配ったり、布団の準備をしておいたり。昔のように「うちのやり方でいいよね」とも言いにくくなっています。

「また来てね」は本音。でも…

滞在7日目の朝、息子家族が帰っていき、家には静けさが戻りました。寂しさと安堵が入り混じるなか、幸子さんは笑います。

「来てくれるのは嬉しいんです。本当に。でも、来年は…4日くらいでもいいかな（笑）」

お盆や正月の帰省は「親孝行」の機会でもありますが、長期の滞在が高齢の親にとって負担になっているケースも少なくありません。特に60代以降では体力の低下や、持病を抱える人も多く、何気ない気遣いが大きな負担になることも。

親世代からはこんな声も聞かれます。

「本音はホテルをとってほしいと思っている」

「台所に立たないようにしても、結局気になる」

「滞在中も、普段の生活を少しは続けたい」

一方で、子世代にとっては「親に甘えたい」「孫の顔を見せたい」という想いが強く、すれ違いが起きがちです。

お互いが無理をしすぎず、適度な距離感と事前のすり合わせを心がけることが、双方にとって心地よい帰省になる第一歩かもしれません。