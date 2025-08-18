日経平均は再び最高値更新！336円高の「43,714.31円」で取引終了…指数寄与度が高い「半導体関連株」は明暗が分かれる形に【8月18日の国内株式市場概況】

2025年8月18日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

8月18日の日経平均株価は、前日比336.00円高の43,714.31円で取引を終えました。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが163銘柄、値下がりが62銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、ファーストリテイリング〈9983〉、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、リクルートホールディングス〈6098〉、スズキ〈7269〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、東京エレクトロン〈8035〉、ソニー〈6758〉、レーザーテック〈6920〉、ディスコ〈6146〉、ファナック〈6954〉となりました。

連動することが多い半導体関連株「アドバンテスト〈6857〉」と「東京エレクトロン〈8035〉」のこの日の値動きは対照的で、アドバンテストは上昇寄与度2位、東京エレクトロンは下落寄与度1位となりました。

また、東証プライム市場の売買高は21億株、売買代金は5兆0,028.75億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、サービス業、輸送用機器、情報・通信、精密機器、その他製品などが上昇した一方、銀行業、海運業、電気・ガス業、保険業、鉱業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位が電算システムホールディングス〈4072〉で+501円（+18.56%）の3,200円、2位がアステリア〈3853〉で+100円（+15.50%）の745円、3位がアドバンスクリエイト〈8798〉で+32円（+10.22%）の345円となりました。

一方、下落率は、1位がアンビスホールディングス〈7071〉で−105円（−13.60%）の667円、2位がWOWOW〈4839〉で−208円（−12.04%）の1,520円、3位がTOKYO BASE〈3415〉で−39円（−7.00%）の518円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは240銘柄、年初来安値を更新したのは1銘柄でした。