― 2人で桜を見に行くことになるなんて。



ミチにSneetから追い出されたものの、桜並木が続く明治通りまでは、徒歩15分ほどかかる。「桜のところまで、タクシーで行く？」と聞かれて、ともみは大輝が本気で桜を見に行く気なのだと驚いた。



タクシーという密室での2人きりには耐えられそうになく、ともみは歩きたいと答えた。



「それもいいね」と微笑み、大輝はともみをエスコートするように並んで歩き出した。その態度が、以前と変わらないことにホッとしたものの、ほぼ2ヶ月ぶりの再会に緊張しているのは自分だけなのだとも感じて、ほんの少し、虚しくもなってしまう。



158cmのともみと185cmを超える大輝。外苑西通りを広尾方面へ並んで向かいながら、歩きづらく感じないのは、大輝が歩調を合わせてくれているからだ。



箱根デートの時もそうだったと、甘酸っぱさで胸の奥が疼いたともみが、大輝をちらりと見上げると、まるで小動物を愛でるような笑顔を返され、慌てて視線を自分のスニーカーに落とす。



― 会えただけでうれしいって思っちゃってる自分が、悔しすぎる…！



この2ヶ月間…フラれたというのに想いは消えるどころかむしろ募る一方だった。なのに大輝からの誘いは途絶えてしまった。



このまま会えなくなるのはイヤだと怖くて、LINEの文字を打っては消し、また打ち込み…を繰り返して作り上げた文章は、『これから、仕事帰りにSneetに寄ろうと思うけど、大輝さんは今どこですか？』という、絵文字も何もつけない、“何気ないお誘い”を装ったもの。



『これから』と書きつつ実は2ヶ月も悩んだ末のその文章を、今夜ようやく送信する勇気がもてたのは、兵頭美景とルビーを、すがすがしい気持ちで送りだした、今から2時間ほど前の--22時を少し過ぎた頃だった。

TOUGH COOKIESで全てを吐き出し、ルビーに涙と叫びをぶつけられた美景は、ともみの提案に納得し、全てをさらけ出す覚悟を決めた。



「ともみさん、今日は本当にありがとうございました」



深々と頭を下げた美景は--まずは誰より大切な恋人の一真に、自分の過去を告白する。そのあと会社のメンバーにも、愛人になる見返りに受け取った資金を会社の運営に回したことがあること、それを理由に今脅されていることを伝えるという。



「一真の心を守るべき、っていうともみさんの言葉が私の目を覚ましてくれた気がします。それに一真だけじゃなくて…私にはこれ以上裏切ってはいけない人達がいる。今まで私を信じてついてきてくれた会社のメンバーにも全てを伝えて謝って、できる限りの保証をしようと思っています」



自分が代表を辞任することを前提で、会社を存続するのか廃業するのかを社員たちと話し合い、その結果を後日インスタライブで、美景自身や商品のファンでいてくれた人たちに、事情を含めて隠さず報告する。そう決めたという美景に、ともみは頷きながらも、厳しい顔になる。



「全てを手放して謝罪したからといって、許してもらえるとは思わない方がいいです。世間は不倫とか愛人だとかには特に厳しいですから。美景さんの自業自得とはいえ、誹謗中傷は続くでしょう。一生終わらないかもしれない」



覚悟していますと答えた美景の目には強さが戻っていて、ともみは少しホッとしながら続けた。



― 綺麗ごとはキライ。…でも。



「美景さんはこれから、孤独でボロボロになって…ゼロどころかマイナスからの再出発になると思います。でもそれでも…やり直すことから逃げないで欲しいです。



辛くてどうしようもなくなって、人生を投げ出したくなってしまったら--またこの店に来てください。ルビーも…私も、待ってますから」



涙をこらえるように歯を食いしばり頷いた美景に、ルビーが抱きつきまた泣き出した。そのあと、「片付けは私1人でやるから、ルビーは美景さんに付き合ってあげて」と、2人を追い出すように送り出したのは…今夜は自分らしくないことを言い過ぎてしまったという、ともみの照れ隠しでもあった。



そして大輝にLINEを送ったのだ。



◆



「夜中に見る桜って初めてかも」



そう言って立ち止まると、大輝は桜の枝に手を伸ばした。その長い腕でも、花びらにもう少しのところで手が届かず、「残念！」と舌を出したその表情に、ともみはまたうっかりときめいてしまい、バカ！！と心で自分を戒める。



「綺麗だね…って、そんな単純な表現しか出きない自分が恥ずかしいけど」



と、大輝は照れて笑ったけれど、脚本家として活躍しながらも、言葉を無駄に飾らないところは大輝の美点の1つだとともみは以前から思っている。



それに、『本当に感動した時、人は表現を失う。言葉を飾り立てる余裕があるうちはその感動は薄く、“表現するために”作られたものだということだ』と、芸能界にいたとき、ある大物俳優に言われたことがある。



それは芝居の指導中に受けた指摘だったけれど、ともみは今も何かとその言葉を思い出している。



天現寺の交差点から、渋谷橋に向かって1kmほど続く桜並木を2人で歩きながら、桜を愛でるふりをして、ともみはそうっと、大輝を盗み見る。



― 下から見ても美しい男…だなんてずるいよ、本当に。

大輝との出会いは、まさに一目惚れで。ともみは圧倒的に『美しい』外見をどうしても手に入れたくなった。けれど、会話を重ね、体を委ねていくうちに、大輝の内にはまず純粋さがあり、さらにその奥に進むと、何かを諦めて生きているかのような、薄暗さがあることも知った。



― で、気づいたときには、沼落ち。で、玉砕。



ともみは、一度も失恋をしたことがなかった。それなのにあっさりとフラれた。しかも、人生で初めて本気で欲しいと願った男に。みじめで情けなくて、それでも…どうしても諦めきれず、友達でいたいとすがりつき、ようやく今夜誘うことができたのに。



― 何から話せばいいのか…。



まともな会話を交わせないまま、桜並木の終わりが見えてきた。そもそも異性の友達などいない（同性もほぼ皆無の）ともみだ。こうなることは目に見えていたから、会話に困ったらミチを頼るつもりで、Sneetを待ち合わせに選んだのに。



― 何が、2人で桜を見てこい、よ。ミチさんには、今度絶対埋め合わせしてもらう…！



ミチはミチで…元恋人との遭遇によるパニックが現在進行形だということなど、すっかり忘れたともみが八つ当たりのような感情を抱き始めた時、再び大輝が立ち止まった。そして。



「ここまでに、する？」



歩行者への信号はなく、陸橋を上がらなければどちら方向にも進めない、渋谷橋の交差点に到着してしまった。中目黒に自宅があるともみなら、「ここからタクシーに乗って、駒沢通りから帰るのが早いよね」という大輝の気遣いだった。



「そう、だね」



― 大輝さんも、気まずいんだろうな。



気を遣わせているのだと申し訳なくも気恥ずかしくもなったけれど、このまま別れてしまえば、また振りだしに--2ヶ月もの間LINEすら送れず、悶々としていた状態に戻ってしまう。



そう思うと立ち去ることができず、「ミチさんがあんなに慌てるなんて」とか「元カノさんパワフルだったよね」「あの2人よりを戻すのかな」とか、ミチの話題でなんとか場をつなごうと早口になってしまったともみを、ふっ、と大輝が笑った。



「…なに？」

「いや、ともみちゃんもまだ帰りたくないって思ってくれてるんだなってうれしくて」

「……ともみちゃん“も”っていうのは…？」



大輝の言葉に期待してはダメだと自分にアラームを出しても、手のひらはかあっと熱くなっていく。じんじんと広がるその熱が手から腕、そして心臓へと流れ込んだかのように、ともみは息苦しくなり、ぎゅっと指先を握り込んだ。



「オレもまだ帰りたくない、よ。でもオレから言い出すのはダメだろうなと思ってたから。歩きながらずっと、どうしよう、どうしようって、ドキドキというか…緊張してたし」

「…ドキドキ？まさか、大輝くんが？」



全くそうは見えなかったと驚くともみに、大輝が「隠すのは得意だから」と笑った。



「子どもの頃から訓練されるとそうなるよ。家業を継ぐための一環というか、感情をコントロールするための授業とかしてくれる、家庭教師がいたんだよね。だから、感情を隠すスイッチを入れたオレの本心を読める人は、そうはいないと思う」



感情のコントロールを子どもの頃から訓練する、なんて。結構な内容をこともなげにサラリと言った大輝が、そういえば日本有数の名家の御曹司だったことを、ともみは久しぶりに思い出した。



「ここで…もう少し、話してもいい？」



「でも立ち話もなんだし…」と大輝はガードレールを指さした。ともみが頷くと、大輝はハンカチを取り出し、ともみが座る…というよりもたれる部分を拭いてから、どうぞ、と手招きした。



「温かいお茶とか、コンビニで買ってこようか」と動き出そうとしたその腕を、ともみは思わず引き止めた。今どこかに行かれたら、大輝はもう戻って来ず、この2人きりの時間が消えてしまう気がして。



そんなともみに、大輝は黙って表情を緩め、長い足を持て余しながらともみの隣に座った。25時近いとはいえ、どこかの店を探して入ることもできるだろうけれど、不思議と2人ともそうは提案しなかった。



「寒くない？」と気遣われたともみが首を横にふると、大輝は安心したように、実はさ、とともみから目を逸らした。



「今日まではさ。桜を見ると絶対に、あの人を思い出してたんだよね」

「あの人…」



それ以上聞かずともわかる。大輝が別れてからも想い続けた元恋人。ともみがフラれた原因でもある人妻だ。



「彼女の出張に同行して、2人で弘前の桜を見たことがあって。その夜が彼女との始まりで…忘れられない夜になったから、どうしても、ね」



大輝の声が切なくかすれた。好きな男に、好きな女の話を聞かされるのは拷問だ。けれどともみは、その美しい横顔から目を離すことができなかった。



「でもね」

「…」

「今日は一度もあの人を思い出さなかった。そのことにさっき気づいて、びっくりしてる」

「どうして？」

「…ともみちゃんに夢中だったからじゃないかな」

「…は？…え？」



― トモミチャンニ、ムチュウ？



ムチュウって私の知ってる意味のムチュウ？それとも知らない外国語的な？と脳内の処理が追いつかないともみに気づかぬまま、大輝は言葉を選びながら続けた。



「ともみちゃんから連絡が来なくなってずっと…寂しくて。告白をお断りさせてもらった女の子に、こんな気持ちになったことは、初めてだった。



でも、ともみちゃんを傷つけたオレに、連絡する権利はないって思ってたし。だから今日、ともみちゃんからLINEが来たとき、思わず声が出たほどうれしかったんだよね」



― こ、これはどういう流れなの…。



バクン、バクンと激しい音を打ち始めた心臓が喉から飛び出してきそう…という使い古された表現そのものの状態を、まさに今ともみは体感していた。それに。



― まさか、あの大輝さんが、照れて、る？



先ほどから大輝は一度も、ともみの方を見ていないのだ。それが意味することを探ろうとすると、ともみはますます混乱した。



雨で冷えた4月初旬、しかももうすぐ25時になろうとしている。「寒くない？」と大輝が気遣うほどの肌寒さのはずなのに、ともみの顔も体もぐつぐつと煮詰められているかのように火照り続け、震える手でトレンチコートの前ボタンを外していく。



「ともみちゃんには、あの人の存在だけじゃなくて、宝（たから）ちゃんを好きだって言ってたこともたぶんバレてるし、次から次へと目移りする節操のない男だと思われてるだろうな…って自覚した上で、なんだけど」



宝とは…ともみがケンカを売ったこともある、大輝がかつて片思いしてフラれた女子のことだ。



「オレ、ともみちゃんのことを…もっと知りたい。今日はずっと、これからもともみちゃんと一緒にいたいなってことを考えてた」

「……それは、私が友達になろうって言ったこととは違うの？」



それのことなんだけど…と大輝は続けた。



「自分からフッておいて、今更何言ってんのってことなのはわかってる。でもともみちゃんと会えなくなってから、ともみちゃんのことが気になって仕方なくて。ふとした瞬間に連絡を待ってる自分に気づいた。



で…さっき、ミチさんにもアドバイスをもらって、ここまで一緒に歩いてきて、その間に…」



弱々しく語尾を飲み込み、言葉を止めた大輝が、ようやくともみを見つめた。困ったような不安そうなその表情に、ぎゅうううん、と、ともみの心臓が痛くなる。



「もし、ともみちゃんがオレじゃない誰か…別の男と、この桜を見てたら？って考えてみた。そしたら想像だけでも、すごくイヤだった。ともみちゃんが他の男と付き合うっていうのは、もっと…とてもイヤだなって。だから…」



「それは…その、まさか、だけど…」



ともみの喉がゴクリとなる。そんなに都合のいい展開があるはずはないと思いながらも、自分の想像を言葉にすることを止められなかった。



「もしかして、大輝くんは今私に…告白的なこと、してる、ってこと？」



途切れ途切れに呟くように聞いたともみに、大輝が…「たぶん、そう、です」とはにかんだ。



