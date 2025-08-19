米１０年債利回り上昇 ジャクソンホールでのパウエル議長の講演を注視＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ジャクソンホールでのパウエル議長の講演を注視＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.765（+0.015）

米10年債 4.334（+0.018）

米30年債 4.935（+0.016）

期待インフレ率 2.385（+0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、途中から上昇に転じた。市場はジャクソンホールでのパウエル議長の講演を前に、利下げの可能性を示すシグナルを注視している。



パウエル議長の講演について一部は「非常に曖昧な姿勢を示すのが市場にとって最大のリスク」と指摘。市場はあたかも利下げが既に確定しているかのように取引されていると述べた。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋５６）に拡大。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

