『美しい彼』（MBS）での憂いを帯びた青年像で多くの視聴者の心を掴んだ萩原利久が、現在放送中の『初恋DOGs』（TBS系）で新たな魅力を発揮している。深田恭子演じるドッグカフェ店長・優香に片思いする、明るくてちょっとお調子者の獣医看護師・功介として、ポジティブな演技を見せている。

第5話では、「俺、空気読まないんで今言いますけど、俺と付き合ってください」とまっすぐ告白し、視聴者を驚かせた。功介らしい率直さと同時に、優香の意外な反応に戸惑う表情も自然に表現していた。また、第7話では動物病院の院長・快（成田凌）の家にお酒を持って押しかける。なかなか進展しない優香との恋の相談をしつつ、ソハ（ナ・イヌ）から恋愛のアドバイスを受けると「さすがソハさん。さすが恋愛の達人！」と手拍子で盛り上げる。さらに愛子（清原果耶）を含む3人の関係について問い詰めるなど、物語を動かすキャラクターでもある。動物病院で働く仲間たちからの信頼も厚く、周囲の雰囲気を明るくするムードメーカー的存在だ。これまで内向的で複雑な心理を抱える役柄が多かった萩原にとって、エネルギッシュで積極的な功介は真逆のキャラクターだ。

萩原自身も「動物病院内では功介が全体のテンションを握っている1人だと思っています。なので、看護師チームで話す時は、意識的に少しテンション高めに入っていくことで、撮影現場の雰囲気を1段階上げられたらいいなと。そういった功介のポジティブな部分は、僕も根がポジティブな人間なので、理解できる部分です」と語っており（※1）、新しいアプローチへの意識的な取り組みが伺える。

萩原のキャリアを振り返ると、始まりは子役時代にさかのぼる。9歳でLEGO社のCMでデビューし、バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）では「オカレモンJr.」として出演。本格的に演技と向き合うきっかけとなったのは、2012年の『運命の人』（TBS系）で菅田将暉と共演したことだった。

その後、2021年の『美しい彼』で、吃音症で内向的な高校生の複雑な恋愛感情を、台詞以上に表情と視線で表現する「目の演技」で体現。この作品でアジア各国にファンを増やし、国際的な注目も集めた。4月公開の『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』では、最愛の祖母を亡くした大学生・小西徹を演じた。北村匠海の監督デビュー作『世界征服やめた』では、社会に無力感を抱える会社員役に挑戦。51分という短編でありながら、内向的なキャラクターの絶望感を最小限の台詞で表現した。

萩原は「基本的に役柄に対して頭から最後まで、ある程度自分の中で決めきって、一本の軸をつくって現場に挑むタイプ」と語り（※2）、緻密に準備をして演技に反映しているという。その緻密なプランによって、様々な役柄を演じ分けている。2024年にELLE CINEMA AWARDS 2024でエル・ガール ライジングスター賞を受賞し、次世代を担う俳優として業界からの期待が高まっている。また、『美しい彼』がギャラクシー賞マイベストTV賞グランプリを受賞するなど、作品としての評価も高い。8クール連続でドラマ出演を果たすなど、着実にキャリアを積み重ねている。

また、功介を主人公にしたサイドストーリー『初恋アンダーDOGs～負け犬と初恋～』もTVerとU-NEXTで隔週配信されている。功介の恋愛と成長により深く焦点を当てており、萩原は共演者との小気味よい掛け合いを見せている。「陽キャ」と評される功介が、「子どもの頃に愛犬が入院したときに寄り添ってくれた看護師に憧れた」「初対面の動物や飼い主から信頼されないのは、本当の俺が見透かされただけ」と話すなど、明るいだけではない内面を見せている。ただ明るく積極的なだけではない人間の複雑さに説得力があり、従来の荻原の内向的な役柄のイメージも相まってより深い演技を楽しめる。

20代にしてすでに15年を超えるキャリアを持つ萩原。『初恋DOGs』での演技では、等身大の若者らしさも見えており、親しみやすさも感じさせる。これまでの「陰」の魅力に加えて「陽」の表現力も手に入れた萩原が、今後どのような役柄で観客を魅了するのか。その可能性に期待が高まる。

（文＝かたおか由衣）