日本再上陸の「キャス キッドソン」、今秋に新たに4店舗をオープン

英国発のライフスタイルブランド「キャス キッドソン（Cath Kidston）」が、今秋に新店舗を4店舗オープンする。8月29日にルクア大阪、9月17日に福岡天神地下街店を開店した後に、10〜11月頃に関東エリアに2店舗出店する予定。これで国内の店舗数は全部で6店舗となる。

【画像をもっと見る】

キャス キッドソンは、1993年にロンドンで設立。2020年4月に新型コロナウイルスの影響で自己破産を公表し、2023年3月に英国の衣料品小売業者ネクスト・ピーエルシー（Next Plc）に買収された。2024年5月には、「プラザ（PLAZA）」を運営するスタイリングライフ・ホールディングスが、同ブランドの日本市場における独占輸入販売権とライセンス権を取得。今年1月には、日本再上陸後初の旗艦店を表参道にオープンした。

国内3、4店舗目となる「ルクア大阪店」と「天神地下街店」は、"豊富なプリントの中から選ぶ楽しさを体験できるデザイン”をコンセプトに、内装デザインを手掛けるジョージクリエイティブカンパニーが設計。両店舗では、英国の伝統的なハンドペイントプリントのバッグを中心に雑貨、テーブルウェア、店舗限定アイテムなど約450種類のアイテムをラインナップする。

■ ルクア大阪店

オープン日：2025年8月29日（金）

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-13 ルクア大阪 ルクア8階

営業時間：10:30〜20:30



■ 天神地下街店

オープン日：2025年9月17日（水）

所在地：福岡県福岡市中央区天神 2丁目 天神地下街 東2番街 303号

営業時間：10:00〜20:00