timeleszが「立道」に続く新ゲームを考案！今夜の『タイムレスマン』は新「○○道（どう）」怒涛の3連発SP

■俳優部が意地を見せる「泣き道」、メンバー随一のチキンがバレる「止め道」、そして「パッ道」では猪俣周杜がまさかの崩壊!?

8人体制となったtimeleszが挑む、地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』（毎週火曜24時15分～）。

8月19日の放送は、「○○道（どう）を考えてみよう」と題し、人気企画「立道（たてどう）」に続く、新しい番組オリジナルゲームをメンバー全員で考える。

『タイムレスマン』の名物企画のひとつとして熱い注目を集めている、“ペットボトルを投げて、回して、立てる”「立道」。この「立道」のように、単純明快で楽しく、ゲストも呼んで一緒に盛り上がれるような新しいゲームをみんなで考えてみよう、というのが今回の趣旨。メンバーそれぞれが、自分が考案した新しい「○○道」をプレゼンし、全員でシミュレーションしていく。

なお今回の進行役＝議長は、第1回「立道」（6月1日放送）で誰よりも熱い戦いを見せ、「“道”といえば将生」とメンバー＆スタッフも認める「立道」のエース・橋本将生が担当する。

最初に登場するのは、原嘉孝の考案による「泣き道（なきどう）」。シンプルに“誰がいちばん早く泣けるかを競う“という、タイプロ（『timelesz project -AUDITION-』）でもよく涙を見せていた感動屋の原ならではの持ち込み企画だ。

まずは、発案者の原の実力のほどを確かめたいというメンバーの要望を受けて、原が自ら実践することになり、さらに原の指名により、寺西拓人の緊急参戦も決定。かくして、俳優部出身のふたりによるエキシビジョンマッチが幕を開ける。周りのメンバーも舌を巻いた、“涙の名勝負”をお見逃しなく。

続いて、議長の橋本自らプレゼンするのが「止め道（とめどう）」。誰もが子どもの頃に経験したことがありそうな、“机の上でペットボトルを滑らせて、机の端ギリギリで止める遊び”を競技化。

シミュレーションでは、ペットボトルを滑らせる際、自分の手元や滑らせる方向を見たら失格、というルールが急きょ決定し、その流れで、なぜか机をバーのカウンターに見立てて、「あちらのお客様からです」という掛け声を合図に、カメラ目線で何かひと言かっこいいセリフを決めてからペットボトルを滑らせる…という謎のお約束が生まれてしまう。

しかし、そんな悪ふざけが効を奏し（？）、まさかのスーパープレーを見せるツワモノが現れる。

そして最後は、猪俣周杜が考案したという「パッ道（ぱっどう）」。牛乳瓶のフタやメンコを“パッ！”と息を吹きかけてひっくり返すという、ある程度年配の世代にとっては懐かしさすら感じさせる、わかりやすいゲームなのだが、猪俣のプレゼンを聞いていたメンバーたちは、しだいに違和感を抱き始める。

猪俣の必死の言い訳もむなしく浮かび上がってしまった、ある疑惑とは？ そして、シミュレーションが始まると、思いのほか苦戦を強いられる8人。さらに、最後まで失敗し続け、負け残ってしまったメンバーには、罰ゲームが課されることに…。そして、猪俣がまさかの崩壊!?

「立道」の初回放送と同じく、当初は「FODプレミアム限定コンテンツ」の企画として収録したものの、あまりにも盛り上がったために、急きょ地上波本編として放送することになった「○○道を考えてみよう」。

「泣き道」「止め道」「パッ道」…、『タイムレスマン』の公式競技として採用される新ゲームは、はたして？

(C)フジテレビ

番組情報

フジテレビ『タイムレスマン』

08/19（火）24:25～24:55

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

『タイムレスマン』番組公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/