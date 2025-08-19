第１０７回全国高校野球選手権は、１９日に準々決勝４試合が行われる。休養日にあてられた１８日、８強進出の各校は、それぞれに調整を行った。甲子園１５年ぶりの「東京対決」に臨む関東第一（東東京）の二刀流エース・坂本慎太郎（３年）は「東京のテッペンを取ってから、甲子園のテッペンを取りたい」と対抗心をあらわにした。

“忘れ物”を取りに帰るため、負けるわけにはいかない。関東第一・坂本は日大三との準々決勝を前に、闘志をむき出しにした。「真の東京チャンピオンを決める戦い。東京のテッペンを取ってから、甲子園のテッペンを取りたい」。１５年ぶりの聖地での東京対決へ、気合をみなぎらせた。

準優勝に終わった昨夏、坂本は延長１０回２死満塁で空振り三振を喫し、最後の打者となった。試合後、同学年の現主将・越後駿祐と約束を交わした。「２人でチームを引っ張って、もう一回甲子園に行こう」。今大会のベンチ入り選手で昨夏も主力だったのは２人だけ。「自分たちが一番甲子園を知ってると思う。越後は言葉で、自分はプレーで引っ張るという気持ちでやってきた」と坂本は明かす。

心強いサポートがある。同校でトレーナーを務める石崎学氏は、かつて坂本が所属した茨城・取手シニアの監督。最近は「あごが上がって球が浮ついてしまうので、お尻からの並進運動を意識した」と一緒に投球フォームを微修正。甲子園で２戦計１３回を投げ、防御率０・６９の好投につなげた。

１５年前の２０１０年、早実（西東京）との対戦でも勝利に導いた米沢貴光監督（５０）は「あの時はお互い楽しそうだったので、今回も楽しんでくれれば。去年の借りがあるので、そこ（決勝）まで行けるように」とのびのびプレーで突破をもくろむ。どこで激突しようと譲れない。それがダービーだ。（大中 彩未）