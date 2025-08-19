第１０７回全国高校野球選手権は、１９日に準々決勝４試合が行われる。休養日にあてられた１８日、８強進出の各校は、それぞれに調整を行った。日大三（西東京）は、前監督の小倉全由氏（６８）が激励に訪れ、プレーでもマナーでも魅せる野球の心構えを注入した。

日大三ナインに、“レジェンド監督”が魂を注入した。西宮市内のグラウンドでの全体練習を、前監督の小倉氏が訪問。準々決勝で聖地１５年ぶりの「東京対決」に臨む選手に向けて「『東京の野球ってこんなにマナー良く一生懸命やって、本当にいい野球をやるよな』と見せなきゃダメだね」とプレーのみならず、高校球児らしいハツラツとした態度でも魅せることを求めた。

小倉氏にとって日大三の三木有造監督（５１）は２０年以上、監督とコーチでタッグを組んだ間柄。一方で関東第一の米沢貴光監督（５０）とも縁は深く、小倉氏が同校監督時代の教え子にあたる。「どっちに勝ってもらいたいなんてないなあ。両校ともエラーがでなきゃいいな」と複雑な胸中を吐露した。それでも「あがった（勇退した）人間として両チームの試合を見られるのは幸せ。長い間野球に携わっているといろいろなことがある」と笑みを浮かべた。

日大三は３回戦で９得点をあげるなど、強打で８強入りを果たした。それでも本間律輝主将（３年）は「とれるアウトをとり、大量失点さえしなければ良い状況に持っていける」と守備から打撃につなげる狙いだ。「東京勢の戦いが甲子園でできるのはうれしい。勝って東京の代表として準決勝を戦えるようにしたい」と歴史的な一戦を心待ちにした。（高澤 孝介）