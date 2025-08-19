芸能生活40周年を迎えた中山秀征（58）が18日、都内の東京鳩居堂画廊で「第二回中山秀征書道展」（19〜31日）取材会に出席した。同画廊でタレントの個展は初だといい「面談をして、大変な書道家しかやっていないと言われた」が、「そこをひとつ」と、持ち前の交渉術で実現させた。

今回のテーマは「智彗（ちえ）」。同展用に新たに制作した20点を展示する。お気に入りは「不敗」。これは中山の生き方にもつながる。「勝とうとするな。負けないように戦う」と説明。「勝てば勝っただけ敵が増える。負けないようにしていくというのは、私の考え方に非常に合っている」とし、「結果どうなるかと言えば、全勝です」とニヤリ。芸能界の荒波を、長年に渡って乗り越えてきた中山流処世術を語った。

昨年、地元群馬・藤岡市で開催した個展では、約2週間で3万2000人以上を動員。その実績が今回につながった。その間、カンヌ国際映画祭のオファーも舞い込んだ。「続けているといろんな方が見てくれている。テレビもそう。“誰も見ていないものはない”でやってきた。この書もそうやってきたご縁だなと、つくづく感じている」と語った。