ÃæÆüÂÇÀþ¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤«¡¡¡Ö±¦ÂÇ¼ÔÉÔºß¡×¤Ëµ¿Ìä¡Äº£¸å¤ÎÂÐºö¤Ë²ÝÂê»Ä¤ë
Æ£Ï²¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤Ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤¬(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¿Ìä¤ò¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¡£CSÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦DeNA¤òËÜµòÃÏ¤Ë·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1059Æü¤Ö¤ê¤ÎNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¡ªÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î154¥¥í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡£²ÃÆþ¸å½éÅÐÈÄ¤Ç¤½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æ£Ï²¤Ï²áµî¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»àµå¤¬ÉÑÈ¯¡£¼çÎÏµé¤Ç¤âÂÐÀï¤òÈò¤±¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤É¤¦ÁÈ¤à¤Î¤«ÂÐºö¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓÍ¦´õ
¡ÊÆó¡ËÈõ¸ýÀµ½¤
¡Ê±¦¡Ë¾åÎÓÀ¿ÃÎ
¡Ê°ì¡Ë¥Ü¥¹¥é¡¼
¡Ê»°¡ËÈÄ»³Í´ÂÀÏº
¡Êº¸¡Ë½ÙÂÀ
¡ÊÊá¡Ë±§º´¸«¿¿¸ã
¡ÊÅê¡Ë¾¾ÍÕµ®Âç
¡ÊÍ·¡ËÅÚÅÄÎ¶¶õ
¡¡¤ä¤Ï¤êº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¿¡£Åê¼ê¤Î¾¾ÍÕ¤ò´Þ¤á¤Æ9¿Í¥ª¡¼¥ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²¬ÎÓ¡¢¾åÎÓ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼µé¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÂåÁöÍ×°÷¤ÎÈõ¸ý¤ä¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦½ÙÂÀ¤òµ¯ÍÑ¡£Åö¥«¡¼¥É¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿ÈÄ»³¡¢±§º´¸«¤â¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¾¾Ãæ¿®É§ÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡×»Ý¤òÏÃ¤·¡¢¶ì¿´¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Æ£Ï²¤Ï5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£ÃæÆüÌÜÀþ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤Ï2²ó¡¢±§º´¸«¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£»°¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï3²ó¤Î¤ß¡£·üÇ°¤µ¤ì¤¿»àµå¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Íµå¤Ï1¤Ä¤Î¤ß¡£Èõ¸ý¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤â¡¢¾ï»þ150¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤ò¼´¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¡£ÆÃ¤Ë²¬ÎÓ¤ÏÊ¿ËÞ¤ÊÆâÌî¥´¥í2¤Ä¤ÈÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¡¢¥Î¡¼´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÐÎÏÉÔÂ¤ÎÅÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌµÏÀ¡¢¼çË¤¤ÇÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤ò³°¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ä»³ËÜÂÙ´²¤â±¦ÂÇ¼Ô¤æ¤¨¤Ë»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÀÐ°ËÍºÂÀ¤Ï15Æü¤Ë±¦¼ê»Ø¤òÄË¤á·ç¾ìÇ»¸ü¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎCS½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Éé¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Åê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢º¸¤òÊÂ¤Ù¤ëºö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¾Ãæ¥³¡¼¥Á¤ÏºÆÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à»Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤±¤¬¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤ÏÅöÁ³¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ´Ý¹ø¤Ç¼¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾¡Éé»ö¤ÏÁê¼ê¤ò·ù¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Å´Â§¡£Æ£Ï²¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¾¡¼ê¤Ë·ù¤¬¤ëÊ¬¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£ÀµÄ¾¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤Àï¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð2½µ´Ö¸å¡¢·îËö¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃæÆü¤ÏÆ£Ï²¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤á¤ª¤á¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¤È¤³¤í¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]