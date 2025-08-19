「クラクラする」本田真凛さん深紅のドレスで魅せた！24歳の色気にフォロワー「綺麗過ぎて大気圏突入しそう」
1st写真集『MARIN』のオフショットが話題の本田真凛さん(C)Getty Images
プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、8月19日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎える同21日に発売予定の1st写真集『MARIN』のオフショットを公開し、フォロワーを魅了している。
【写真】溢れ出る“24歳”の色気…本田真凛さんの深紅のドレス姿をチェック
「写真集オフショ」と記した本田さんが投稿した1枚は、レトロで豪華な雰囲気の背景の前で撮影されたもの。幾何学的な模様が施された壁紙が貼られており、上部にはエレガントなシャンデリアが輝いている。
本田さんが着用しているのは、光沢のある深紅のドレス。ノースリーブの襟ぐりが、首筋から肩にかけての滑らかなラインを際立たせている。ドレープをあしらったドレスのシルエットは、斜め後ろを向いた彼女の身体を優美に包み込み、洗練された印象を与えている。
カメラを見つめる表情は、自信と魅力に満ち溢れている。やわらかな微笑みを浮かべ、目元は優しく、口角が自然に上がっている。長い黒髪はゆるやかなウェーブがかかっており、肩に優しく流れている。また、艶やかな肌と深みのあるリップが、ドレスの色と調和している。
写真集発売を待ちわびるファンからは歓喜の声が続々。「美しさがもう神がっかている・・・」「可愛すぎてクラクラする」「綺麗過ぎて大気圏突入しそう」「非の打ち所がない」「美しすぎてメロメロだよ〜」といったコメントが寄せられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。