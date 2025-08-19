「クラクラする」本田真凛さん深紅のドレスで魅せた！24歳の色気にフォロワー「綺麗過ぎて大気圏突入しそう」

1st写真集『MARIN』のオフショットが話題の本田真凛さん(C)Getty Images

プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、8月19日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎える同21日に発売予定の1st写真集『MARIN』のオフショットを公開し、フォロワーを魅了している。

「写真集オフショ」と記した本田さんが投稿した1枚は、レトロで豪華な雰囲気の背景の前で撮影されたもの。幾何学的な模様が施された壁紙が貼られており、上部にはエレガントなシャンデリアが輝いている。

本田さんが着用しているのは、光沢のある深紅のドレス。ノースリーブの襟ぐりが、首筋から肩にかけての滑らかなラインを際立たせている。ドレープをあしらったドレスのシルエットは、斜め後ろを向いた彼女の身体を優美に包み込み、洗練された印象を与えている。