東洋大姫路は１８日、沖縄尚学との準々決勝に向けて兵庫県姫路市のグラウンドで最終調整を行った。岡田龍生監督（６４）は相手エース・末吉良丞投手（２年）の攻略へ、秘策を持って臨む構えを示した。履正社の監督として全国制覇した２０１９年には決勝で星稜・奥川（現ヤクルト）を打ち崩して全国制覇。その経験も生かし、まずは４３年ぶりの４強入りを狙う。

難敵攻略へのイメージは、固まっているように見えた。柔らかい関西弁の中に、自信がのぞく。岡田監督は大会屈指の好投手・末吉について「ある程度、安定して放れる投手やなと思ってます」と警戒度を高めた。だが気後れはない。

「どうやっていい投手を打つか、という点ではある程度『こういうのが、いいんかな』というのは僕の中にある」と秘策を温めて攻略に挑む考えを示唆した。

戦略上、公に語らないが、過去の成功体験がヒントになりそうだ。岡田監督は１９年夏、履正社を率いて全国優勝。同年のセンバツは当時、星稜のエースだった奥川に９回３安打１７三振で完封負けを喫した。ただ一転、夏の決勝では１１安打５得点で相手右腕を圧倒した。

今回も「打つ球は初球からガンガン行きますよ」と積極性は重視。続けて「でも、アレもコレもって打てないんです。奥川くんと春も夏も当たって痛感した。（夏は）そういう投手をどうやって攻略するかを考えてやった結果」と振り返る。今年６月の招待試合では、末吉に終盤まで苦しんで結果的に０−１で敗戦。抑えられた相手との再戦という意味では、６年前と同じ構図になる。

ナインはこの日、軽めの調整。「（選手には）あれだけのお客さんの前で野球ができる。『これほど楽しいことはないで』と言いました。（６月は）０点やから何とか１点取れるように」と岡田監督。強敵撃破を、快進撃の追い風にしていく。