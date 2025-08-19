１９日の中日戦（京セラ）で先発予定だった阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が“緊急回避”することが１８日、決まった。球団からは「下肢の張りのため、再調整いたします」と発表され、出場選手登録抹消。代わって、ジェレミー・ビーズリー投手（２９）が予告先発投手として発表された。

デュプランティエが登板回避となった。午前１０時から、ＳＧＬスタジアムでの投手指名練習で元気な姿を見せていたが、その数時間後の予告先発は、大物にいなかったビーズリーと発表。球団は「下肢の張りのため、再調整いたします」と発表した。

キャッチボールや投内連係も無難にこなし、大声でナインを鼓舞する場面もあった助っ人右腕。登板すればシーズンでは初だった中日戦に向けて「彼らとの戦いをしっかり楽しみたいね」と話していたが、その思いはかなわず。ファームでの再調整となったが、長期離脱するような症状ではないとみられる。

デュプランティエは前回９日のヤクルト戦（京セラ）で５回２失点。中９日と間隔を空け、満を持しての先発予定だった。ここまでＤｅＮＡのバウアーと並び、１１３奪三振はリーグトップ。前半戦から先発ローテの一角として回ってきたが、後半は少しもどかしい日々が続いている。

代わって、白羽の矢が立ったのはビーズリー。１軍では３日のヤクルト戦（神宮）以来、中１５日での登板になる。１３日にはウエスタン・中日戦（ＳＧＬ）に登板。６回１安打無失点、球数は６０球と上々の内容を見せていた。

ファーム降格となっても、自分の役割を全う。「自分自身をしっかり信じて投球して、いい結果につながればいいなと思っているよ」と次のチャンスを熱望していた。今季は中日戦に１試合だけ登板。４月３０日の延長十一回に中継ぎでマウンドに上がり、サヨナラ負けを喫した。そのリベンジといきたい。

チームとしては、ドラゴンズに７勝８敗とセ・リーグの５球団で唯一の負け越し。２０日の２戦目には６月８日から勝てていない伊原が控えている。ビーズリーは代役の先発とはいえ、何とかいい形で新人につなぎたいところ。首位を独走しているが、緊急事態による黒星は後味が悪い。ビーズリーに今季２勝目をつけるしかない。