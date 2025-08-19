２０日の中日戦（京セラ）で先発見込みの阪神・伊原陵人投手（２５）が１８日、ＳＧＬで指名練習に参加し、２カ月以上遠ざかっている勝ち星へ闘志を燃やした。

６月８日・オリックス戦（甲子園）を最後に白星に恵まれていない。前回の７日・中日戦（バンテリン）でも４回５失点で５敗目（５勝）を喫した。「最近チームに貢献できてない部分だったり、中継ぎの方に迷惑かけたりしてる部分もあるんで。とにかく一番ベストな状態でまた投げられるように」と悔しさをバネに好投を誓った。

中１２日での先発マウンド。「強い球を投げたり、ショートスローの日だったり、遠投の日だったり、うまく分けながらできたと思います」と工夫を凝らしながら、調整を進めた。経験豊富な西勇からは「毎週同じ生活をするんじゃなく、この週はちょっと変えてみるとかしたら、今後につながる」と助言を受けたといい、「自分にとって大きい」と感謝した。

“ベテランの知恵”も借りてコンディションを上げ、２試合連続で中日打線と向き合う。「どこが相手でもいつでもいけるように、準備をずっとしてるんで。あんまり相手のことは気にしないです」。巡ってきたリベンジの機会にも力むことなく、平常心で竜斬りを成し遂げる。