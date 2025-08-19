阪神・森下翔太外野手（２５）が１８日、相性のいい京セラドームでの中日打破を意気込んだ。１６日の巨人戦（東京ド）では２２試合ぶりの一発となるキャリアハイの１７号弾をマークするなど、調子は上向き。現在チームは２位・巨人と１３ゲーム差だが、２００８年には最大１３ゲーム差をつけていた巨人に大逆転されて優勝を逃した。１９日からの中日戦を２連勝してさらにゲーム差をつけることができれば“優勝安全区域”に入れるため、Ｖ街道をさらに突き進んでいく。

もうあの悲劇は起こさせない。森下は、チームが苦戦している中日戦を前にし、静かに闘志を燃やした。

「初戦を取れればいいと思います。１試合１試合なので。１戦目を取れれば楽にはなるかなと思います」

チームは今季ここまで中日戦に７勝８敗と唯一負け越している。ただ、前回敵地で対戦した８月５日からの３連戦は、初戦を取ると、２戦目は延長戦の末勝利。２勝１敗で勝ち越した。今回は２連戦のため、より初戦で勢いづけるかがカギになってくる。

すでに２位・巨人とは１３ゲーム差をつけているが、油断はできない。２００８年には巨人に最大１３ゲーム差を大逆転され、優勝を逃した。「メークレジェンド」として今でも語り継がれる阪神にとっての黒歴史。相手次第でもあるが、この２連戦で１３・５ゲーム差以上とし、優勝にぐっと近づきたい。

その意味でも森下の勝負強い打撃に期待がかかる。特に京セラでは今季打率・３４８と相性がいい。ただ、本人は「特に何か変えることとか、思いを入れることとかはないですけど。淡々とやれればいいかな」とあくまでもいつも通り臨む。

状態も上向きだ。後半戦に入り苦しむこともあったが、１５日の巨人戦（東京ド）では適時三塁打を放った。さらに１６日の同戦では７月１５日の中日戦（甲子園）以来、２２試合ぶりの一発となるキャリアハイの１７号先制２ランをマーク。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」での勝利を呼んだ。

直近３戦連続安打と復調の兆しを見せているが「シーズン中に自分の成績や結果を意識してやることはほぼないので」と淡々。それでも、勝利に貢献する打撃は見せたい。今季京セラでは本塁打０だが、「勝てればいいので。自分がどうこうというのはないですけど、結果として（ホームランが）出てくれればいいんじゃないかなと思います」と白星を導く一発を放つことを意気込んだ。

中日に２連勝となれば、セ・リーグ全チームに勝ち越しとなる。１９日の相手先発はチームとして初対戦となるマラー。序盤から森下が打線を引っ張り、まずは初戦を奪いたい。そして勢いそのまま連勝し、「メークレジェンド」の壁もぶち破っていく。

◆２００８年、最大１３差大逆転メモ 開幕から順調に白星を積み重ねた阪神は、７月９日の時点で２位以下に１３ゲーム差をつけて首位を独走。ところが、巨人が９月に１２連勝するなど猛烈に追い上げ、１０月１０日にセ・リーグで最大ゲーム差をひっくり返す大逆転Ｖを決めた。２位・阪神はＣＳ第１ステージで、３位・中日に１勝２敗で敗れ無念のシーズン終了。阪神が１９日に勝ち、巨人が負ければ１４ゲーム差、ＤｅＮＡが勝っても１３・５ゲーム差に開き、“１３差の悲劇”の呪縛から逃れるＶ安全圏内を確保する。