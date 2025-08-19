俳優の大泉洋（５２）が１０月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）に主演することが１８日、分かった。

野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。会社をクビになってどん底の生活を送る主人公の文太が、再就職先で「ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と告げられる。不条理で不可解なルールに苦悩しながら、世界を救おうとする男のＳＦラブロマンス。

同局関係者によると、大泉がエスパーを演じるのは初めて。自らがエスパーになる可能性には「この能力は非常に怖いなと思ったので、僕は絶対ほしくない」と断言する。一方で「最近も何度か、ちょっと海外に行ったけど全然言葉が通じない。立ちどころにどんな言葉でも話せる能力がほしい」と“ちょっとだけ”明かす。

大泉は「ここ数年、わりと激しめの役を演じることが多かった。穏やかな人物を演じるのは久々だな」と実感。共通点を感じることもあるそうで「周りに流されていってしまうところや、人に強く言えないところがあるけど、僕も意外とそういうタイプ。僕がはっきりものを言うのは『これが食べたい！』くらいなので」と笑う。

今回は大泉の出演のみが明かされたが、近日中に発表される追加キャストについて「実は過去に共演したことがあります。その方の兄役を演じました」と予告。ドラマについても「すごい展開になっていくので、皆さんにとっても楽しい３か月になると思う」と自信をのぞかせ「ひょっとしたら皆さんにも“ちょっとだけエスパー”の力が生まれるかもしれませんよ」と期待させた。