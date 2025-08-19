巨人・岸田行倫捕手（２８）が１８日、スポーツ報知のインタビューに応じ、不屈のメンタル面の原点を明かした。８年目の今季は開幕直後はスタメンの機会に恵まれなかったが、５月４日ＤｅＮＡ戦（横浜）の初先発出場から打率２割８分５厘、盗塁阻止率は５割２分６厘で球団４７年ぶりの５割超えも視界に捉える活躍だ。昨秋に初選出された侍ジャパンへの思いも語った。（取材・構成＝内田 拓希）

ペナントも佳境を迎える中、岸田の存在感が日増しに高まっている。８月は１４試合中、１０戦で先発出場。３、４月はスタメンマスクがないなど、開幕直後のバックアッパーという立場から、確かな居場所をつかみ取った。

「甲斐さんが入ってきて序盤は試合に出る機会が少なかったんですけど、そこで普通にしてたら出場機会が減っていくのは間違いなく分かっていた。毎年、競争の世界なので。自分が試合に出るという気持ちはなくさずに。今も毎試合、毎試合必死にやってます」

チャンスをつかんだのは５月４日のＤｅＮＡ戦。初の先発マスクで１号２ランを含む２安打２打点、守備でもグリフィンを６回無失点の好投に導いた。

「特別すごいことしようとかはなかったですけどボロボロにやられたらもう、出場機会はないだろうなと。結果的に見れば、すごく良かったです」

昨季はチーム捕手最多の７２試合に先発し、リーグ優勝に貢献。今でも「１軍にいさせていただけるだけでうれしい」というメンタルの原点を聞くと「極端な話ですけど…」と幼少期を回想した。

「少年野球チームに入ったのが幼稚園の時で。最初の２年間ぐらいは（制度上）試合に出られないじゃないですか？ 試合の日はバット引き、ボール渡しですけどそれだけでうれしくて。野球が好きだからこそ、雑用も喜んでできた。野球をやらせてもらったのも親のおかげで。当たり前にできているわけじゃないと今でも思ってます」

現在は規定試合数（※）には達していないものの、盗塁阻止率は５割２分６厘。残り３５試合のうち２５戦に捕手として出場すれば規定に到達する。７８年の福嶋知春以来、球団４７年ぶりとなる阻止率５割超の目標も現実味を帯びてきた。

「内野手のカバーだったり僕一人の力じゃないんですけど去年ある程度、高い数字（４割７分５厘）が残ったのがすごく自信になった。緊迫した場面でも刺せたので、それが余裕につながっているのはありますね」

盗塁阻止と言えば肩の強さが連想されがちだが、岸田の武器は地道に磨き上げてきた「技」にある。

「肩はもっと強い選手がたくさんいる。２軍の時から捕ってからの速さや正確性をずっと突き詰めて、練習もたくさんしてきたので。それが今につながってきているのを実感しています」

３月の強化試合で侍ジャパントップチームに初選出。年齢的に選手としてのピークを迎える２６年ＷＢＣ、２８年ロス五輪への出場にも期待がかかる。

「日の丸を背負ってプレーするのは想像もしてなくて。最初はびっくりしたんですけど野球選手をやってる以上、一度はプレーしたいって思いは絶対ある。そこに名前が挙がるように頑張らないといけない」

得点圏打率３割４分１厘の勝負強い打撃で打順は５番も任せられている。主力に成長したひたむきな男は、勝利への強い欲求を口にした。

「捕手は勝敗が一番、評価される。残り試合も少なくなってきましたし、１つでも勝ちを増やせるように頑張ります」

【※】公認野球規則の９条「記録に関する規則」の２２項（Ｃ）に「守備の最優秀プレーヤーは、各ポジションにおける最高の守備率を得た野手に与える」とあるが、その（１）に「捕手は、少なくともそのリーグで１クラブ当たりに組まれている試合総数の半数以上の試合に、捕手として出場しなければいけない」とある。今季は１４３試合制なので７２試合が捕手の“規定試合数”となる。

「甲斐キャノン」「コバズーカ」に続け 強肩愛称欲しい

取材後記 岸田本人も興味津々だった。「あれってどうやって生まれるんですか？」と逆質問が届いた。強肩で鳴らす捕手には、その迫力ある送球に愛称がつきものだが、１２球団トップクラスの盗塁阻止率を誇る岸田には浸透しているものがないね。そう尋ねた時の答えだった。

甲斐の「甲斐キャノン」や小林の「コバズーカ」、日本ハム・田宮の「ゆあビーム」。メディアやファンがネーミングしていることを伝えると「自分が決めるのは違う気がします。周りの方に決めてもらう分にはいいですね」と笑っていた。

捕ってから速く、正確さが売りの岸田の送球を示す愛称はなんだろうか…。「キシスナイパー」、「キシレーザー」、「キシアロー」？。記者がない知恵を振り絞って考えたが、なかなかしっくりくるものは思い浮かばなかった。本人も気に入るような愛称が早く見つかることを期待したい。（巨人野手担当・内田 拓希）