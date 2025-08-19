巨人の田中将大投手（３６）が２１日のヤクルト戦（神宮）で覚悟の投球でチームを救うことを誓った。神宮での登板は、楽天時代の２００８年の５月２５日のヤクルト戦以来、６２９７日ぶりとなる。首位・阪神とは今季最大タイの１３ゲーム差となる中で、疲労蓄積や負傷で先発陣の台所事情も苦しいが「やっぱり自分がなんとかしたいっていう思いは当然あるし、自分もいい投球をしていかないといけない」と勝利をもたらす。再昇格後、３度目の正直で日米通算１９９勝目をつかむ。

真っすぐに前を見つめた。田中将が、力強い言葉を紡いだ。２１日のヤクルト戦で１軍再昇格後、３度目の先発に臨む。「やっぱり自分が何とかしたいっていう思いは当然あるし、自分もいい投球をしていかないといけない」。首位・阪神とは今季最大タイの１３ゲーム差が開いた。開幕からローテを守ってきた山崎が疲労蓄積で抹消となり、右膝痛のグリフィンも依然、ファームで調整中と先発陣に影が差す。苦しむチームを救う勝利を誓った。

６２９７日ぶりに、神宮のマウンドに立つ。楽天時代の２００８年５月２５日のヤクルト戦で先発して以来、プロ２度目。「やることは変わらないので。自分のできることを１個１個やっていくことが勝利に近づいていくことだと思うので、それをしっかりできるように」。この試合では、７回２失点で白星を挙げ、「プロ初打点を挙げたんですよ」といい光景が記憶に残っている。

高校時代も験のいい球場だ。駒大苫小牧時代の１年秋の明治神宮大会で「５番・捕手」で初めてプレー。２年時には、チームを神宮大会初優勝にも導いた。とはいえ、慢心はみじんもない。「球場も神宮自体で投げるのも、全然覚えてないので。だいぶ投げてないと思うし、どういう感じかもわからないので、自分でアジャストして入れればいいかなと思います」と、久しぶりのマウンドで細心の注意を払う。

燕打線の勢いを封じる。ヤクルト戦は５回２／３、２失点（自責１）だった再昇格後初先発となった７日以来、今季２度目。村上が７月２９日に１軍復帰して以降、ここまで１８試合で７発を放つなど絶好調だ。セ・リーグ最下位だが、その間は９勝９敗の５割と４番に引っ張られて打線全体の厚みも増している。狭い神宮での一発には警戒が必要だが、レジェンド右腕は今季、被本塁打はゼロ。前回登板となった１３日の中日戦（東京Ｄ）でも味方の失策が絡んで５回３失点（自責０）となったが、直球の力強さは増してきている。

この日はＧ球場で行われた先発練習に参加し、ブルペンで投球を行うなど調整した。「自分のフォームでより良い形で投げられるように、意識しなくても投げられるように染みこませないといけない。それを常にやっています」と背番号１１。これまでの取り組みをぶつけ、再昇格後３戦目で日米通算１９９勝へ―。大記録へ歩みを進める。（水上 智恵）

◆田中将と神宮球場 駒大苫小牧１年時の０４年に明治神宮大会に出場。１回戦の新田戦は「５番・捕手」。２回戦の羽黒戦は６回４失点（自責３）で敗れた。０５年の同大会では清峰との１回戦で２失点完投勝利。準決勝・早実戦では４回途中から登板し、５回２／３を無失点、１３奪三振で逆転勝ちに貢献。斎藤佑樹から適時打も放った。関西との決勝は７安打完封を飾り優勝。プロでは楽天在籍時の０８年５月２５日ヤクルト戦に先発し、７回２失点で白星。プロ初打点もマークした。