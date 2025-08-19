◆パ・リーグ 日本ハム―オリックス（１９日・エスコンフィールド）

オリックスのドラフト２位・寺西成騎投手が１８日、１９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でのリベンジを宣言した。プロ通算６試合目にして、同戦での先発は早くも３度目。７月１３日の前回対戦（同）では清宮幸、レイエスに連続アーチを浴びるなど、４回２／３を４失点でプロ初黒星を喫しており「やられているので、やり返せるように」と闘志をたぎらせた。

９ゲーム差で追いかける２位の新庄ハムを「今まで対戦してきたチームのなかでは上位で嫌な打者が多いし、簡単には抑えられないと思う」と警戒。大切にしたいのが「逃げない投球」だ。「それ（球場の狭さや長打力）ばっかりを気にしすぎて変化球で泳がせにいくのではなく、最近は直球も調子がいい。捕手と相談し、勝てるように頑張ります」。リーグトップの２３本塁打を誇るレイエスら好打者に、真っ向勝負で挑む覚悟だ。

５回２／３を２失点と粘投した前回１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から、プロ入り後は初となる中７日でのマウンド。大阪・舞洲の投手練習に参加した１８日、「ファームの時は中６日で回っていたので、嫌な感じもなく普通に準備できている。今までと変わらず、大人っぽいことはせずに一人一人の打者と向かい合う」と腕をまくった。

自己最長は６イニングだが、「全く意識せず、いけるところまでいくのが先発の仕事。ルーキーらしく一イニング一イニング頑張りたい」と１５５キロ右腕。「（前回は）走者を残して交代してしまったので、途中交代はなしで（回の）投げきりたい」と３つのアウトを並べ続け、３勝目をつかみ取る。（南部 俊太）