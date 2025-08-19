歌手のＬｉＳＡが１８日に自身のＳＮＳを更新。音楽フェスに出演した際のショットを公開した。

１７⽇に大阪・万博記念公園で開催された「ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２０２５」に出演したＬｉＳＡはインスタグラムに「＃サマソニ 大阪ありがとうございましたっ」と振り返り、赤チェック柄のミニドレス姿でステージ上に立ち、マイクを片手に歌う躍動感にあふれたショットを複数枚アップした。続けて「今週は８／２２（金） 「ＷＩＬＤ ＢＵＮＣＨ ＦＥＳＴ． ２０２５」＠山口 初めての ＃ワイバン よろしくお願いします」と予告し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「かっけぇ…」「躍動感があって、めっちゃいい写真ですね ライブの熱狂が伝わってきます」「太陽の塔を背にＬｉＳＡちゃんデート（ＬｉＶＥ）最高でした アツいライブをありがとう！！」「こちらこそ、猛暑の中全力のパフォーマンス圧巻でした。凄すぎました。さすが歌柱・Ｓ級ハンターの２つの肩書を持ってるだけの体力、精神力凄いです。万博楽しんできてくださいね。おいら、さっき万博から帰ってきました。」「おつかれさま 今年はワイバンと１２月のライブで２回も山口県に来てくれる予定を作ってくれてありがとう ２０１７年振りのＬｉＳＡちゃんなのでワックワクだよ」などの声が寄せられている。