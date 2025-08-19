NY株式18日（NY時間15:45）（日本時間04:45）
ダウ平均　　　44927.56（-18.56　-0.04%）
ナスダック　　　21630.74（+7.76　+0.04%）
CME日経平均先物　43825（大証終比：+105　+0.24%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9157.74（+18.84　+0.21%）
独DAX　 24314.77（-44.53　-0.18%）
仏CAC40　 7884.05（-39.40　-0.50%）

米国債利回り
2年債　 　3.767（+0.017）
10年債　 　4.337（+0.021）
30年債　 　4.940（+0.022）
期待インフレ率　 　2.385（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.763（-0.025）
英　国　　4.738（+0.042）
カナダ　　3.492（+0.038）
豪　州　　4.269（+0.041）
日　本　　1.562（-0.004）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.26（+0.46　+0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3377.70（-4.90　-0.14%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116315.38（-1377.20　-1.17%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1719万9555（-203647　-1.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ