ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万３８２５円
NY株式18日（NY時間15:45）（日本時間04:45）
ダウ平均 44927.56（-18.56 -0.04%）
ナスダック 21630.74（+7.76 +0.04%）
CME日経平均先物 43825（大証終比：+105 +0.24%）
欧州株式18日終値
英FT100 9157.74（+18.84 +0.21%）
独DAX 24314.77（-44.53 -0.18%）
仏CAC40 7884.05（-39.40 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.767（+0.017）
10年債 4.337（+0.021）
30年債 4.940（+0.022）
期待インフレ率 2.385（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.763（-0.025）
英 国 4.738（+0.042）
カナダ 3.492（+0.038）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.26（+0.46 +0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3377.70（-4.90 -0.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116315.38（-1377.20 -1.17%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1719万9555（-203647 -1.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
