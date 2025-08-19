※経済指標

【米国】

＊NAHB住宅市場指数（8月）23:00

結果 32

予想 34 前回 33



【カナダ】

＊住宅着工件数（7月）21:15

結果 29.41万件

予想 26.00万件 前回 28.35万件（28.37万件から修正）



※発言・ニュース

＊米・ウクライナ首脳会談

トランプ大統領とゼレンスキー大統領は、欧州首脳との会談がプーチン大統領との三者協議につながり、戦争終結に向けた動きとなり得るとの楽観的な見方を示した。ゼレンスキー大統領は和平合意の一環として、米国が「安全の保証」に参加する姿勢を示したことを心強く感じると述べ、トランプ大統領は善意の証としてロシアに捕虜の解放を説得できる可能性があると示唆した。トランプ大統領は、会談後にプーチン大統領と電話会談を行う予定だと述べた。また、欧州首脳らはホワイトハウスに集結し、ウクライナの領土保全と米国からの安全保障上の保証を確保するため、外交的支援を示した。



＊トランプ大統領、ウクライナの停戦、必要ないと思う

トランプ大統領はロシアのウクライナ侵攻を巡り、停戦という概念は気に入っているが必要ではないとし、実現しない可能性が高いとの認識を明らかにした。トランプ大統領はゼレンスキー大統領と会談し、「あなた方に停戦は必要ないと思う」とし、「実現できればいいが、私はある国がそれを欲し、もう一方の国がそうしたがらない理由も戦略的な見地から理解できる」と話した。トランプ大統領はまた、他の戦争地域でも停戦なしに和平を促進したと主張した。



＊トランプ大統領、郵便投票の廃止を目指す考え表明

トランプ大統領は１８日、郵送投票や投票機を廃止する取り組みを開始すると述べた。来年の中間選挙に公正さをもたらすため、大統領令に署名するとしている。「郵便投票は決して公正ではない」と、自身のＳＮＳに投稿。その上で「透かしが入った用紙の方が早く、選挙の夜に誰が勝利し、誰が敗北したのか、疑いの余地がない」と主張した。

