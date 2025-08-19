10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥ÞÃÂÀ¸¡ª¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ä
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü10·î´ü²ÐÍË9»þÏÈ¤Ç¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÂçÀôÍÎ¡£
µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀô¤¬¡ÖÌîÌÚ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØMIU404¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë»Â¤ê¹þ¤àºîÉÊ¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÌîÌÚ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤ÆµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡©
ÂçÀô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£
ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È°Ö¼ÕÎÁ¤ÇÃù¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯Æü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö·¯¤Ë¤Ïº£Æü¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼ÒÂð¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡È¸«ÃÎ¤é¤ÌºÊ¡É¤È¡ÉÉ×ÉØ¡È¤È¤·¤ÆÊë¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
ºÊ¤Ï²¿¸Î¤À¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ò¼«Ê¬¤ÎÉ×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤³¤È¡½¡½¡£
¤·¤«¤â¡¢¼Â¤ËÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ô¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Õ
¤³¤ì¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
°¦¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤È¤Ï¡Ä¡©
¤³¤Î½©¡¢À¤³¦¤ËÂ£¤ë¡Ô¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Õ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¢¡¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÉÇ½ÎÏ¤ÏÂè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
ÂçÀô¤Ï¡¢È¯¸½¤¹¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÂçÀô¤Ï¡¢¡ÖÊ¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ä¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â°Õ³°¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¹ë²Ú¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤¬»²Àï¡£
º£¸å¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÃç´Ö¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÀô¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¹ë²Ú¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½¥À¥á¤Ê¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½Ä¼´¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤3¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤ÎÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡ª
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌîÌÚ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï2025Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ëÂ¼Èø²Å¾¼¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥®¡¼¥¯¥¹ ¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥µ¡¼¥¬¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÆâÂçÅµ¡£
¤Þ¤¿²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØJIN¡¾¿Î¡¾¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2013Ç¯¤Û¤«¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿郄¸«Í¥¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¿®ß·ÀëÌÀ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÂçÀôÍÎ¡ÊÊ¸ÂÀ¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
µÓËÜ¤¬ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥¢¥à¥¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÌîÌÚ¤µ¤ó¤Î½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤é¤·¤¯¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«Èá¤·¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ£»¨¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÊ¸ÂÀ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È·ã¤·¤á¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ä¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â°Õ³°¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¥â¥Î¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤â²¿¤«¤·¤éÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÊ¸ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤¡ª
¤½¤Î°ìÊý¡¢Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï·ë¹½¥À¥á¤Ê¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½Ä¼´¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·¤âÊ¸ÂÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÈÈô¤Ö¡É¤Î¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤«¡¢ÃåÃÏ¤¬¥ä¥Ð¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¤·¡Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡È¸À¸ì¡É¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤â²¿ÅÙ¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á½ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤âÏÃ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ô¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
º£¤µ¤é¤«¤è¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡Ø24 -TWENTY FOUR-¡Ù¡Ê2001Ç¯¤Û¤«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡½¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡È¸µCIA¡É¤Î¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤ë±Ç²è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸µCIA¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¸µCIA¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥«¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¹ë²Ú¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤ªÏÃ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤3¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Í½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤ÎÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡Ê¡ú¼¡¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÏÃ¯¤À!?¡¡ÂçÀôÍÎ¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥Ò¥ó¥È¡Ë
¼Â¤Ï²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Î·»Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤¢¤Þ¤êÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤â¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡ÊµÓËÜ²È¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÂçÀô¤µ¤ó¤È¤Ï3²óÌÜ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬ÂçÀô¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤¬ÂçÀô¤µ¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡£
µ®ÅçP¤È´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¤Î²Æ¡£¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯·Ð¤Á¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿ÀÍÍ¥É¥é¥Þ¤ä±§Ãè¿Í¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»÷¤Æ¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¥Ï¥é¥Ï¥é¤È¸«¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SF¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ä¶Ç½ÎÏ¥Ö¡¼¥à¤Î»þÂå¤Ë°é¤Á¡ØÆ¸Ì´¡Ù¡ØAKIRA¡Ù¡ØÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¥Æ¥éÀï»Î¦·BOY¡Ù¡ØÄëÅÔÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ·²¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¡£µÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«SF¤òºî¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
SF¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜºî¤Ï¡È¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¡Ê¢¨¡Ë¡É¤ÎSF¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Û¤ï¤ì¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê°ìÉ¤¤ÎËª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡À¤³¦¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿Èà¤é¤Î¡¢Èá´î¤³¤â¤´¤â¤ÎÊª¸ì¡£Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡Ë