¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù ·ÝÎò35Ç¯¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤¬¡¢²Æì¤ÎÎ¥Åç¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÉ÷¿©¥ì¥Ý¡õ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þー¥¥å¥êー¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡ª ·ä¤¢¤é¤Ð¶Ú¥È¥ì¡ª
8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Æî¤ÎÅç¤ÇÁêÀÊÎ¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë²Æ¹±Îã¤Î¡Ö¿¿²Æ¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ÁêÀÊ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
²Æì¸©¤ÎÎ¥Åç¡¢°Ë¹¾Åç¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÃÃ¤¨È´¤¤¤¿ÆùÂÎ¤ò»ý¤ÄÉðÅÄ¿¿¼£¡£·ÝÎò35Ç¯¤ÎÉðÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¡£Åç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¹Á¤ÇÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¶Ú¥È¥ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç¤ÎÃæ±û¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÅç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¾ë»³¤Ø¸þ¤«¤¦¡££³£¶£°ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄº¾å¤Ç¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥¤ー¥ó¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þー¥¥å¥êー¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Î°áÁõ¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Î³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤¬Èþ¤·¤¤¥Óー¥Á¤ÇÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç»º¤Î¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿²Æì¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤¦¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÉ÷¤Î¿©¥ì¥Ý¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤ËØãÁ³¤È¤·¤Æ¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Óー¥Á±è¤¤¤Ë¤¢¤ëËÒ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶ÚÆùë¡êÛ¥Ü¥±¤Þ¤ÇÈäÏª¡£ËÒ¾ì¤Ç¤Ï³¤¤òÊâ¤¯¾èÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÉðÅÄ¤â³¤¤Ç¤Î¾èÇÏ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÏ¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡Ä¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ÎÆü¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò»ý¤Ä¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¤¬²Æì¸©¤ÎÀ¥ÄìÅç¤Ø¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤òÎÞ¤Ç¹ðÇò¡ª ÁêÀÊÎ¹¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
MCÀéÄ»¤Î¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¤è¤ë11»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡Ê»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó