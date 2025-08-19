◇10月スタートのテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」

俳優の大泉洋（52）が10月スタートのテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）に主演する。同局の連ドラ主演は初。会社をクビになった後、ちょっとした超能力を持つことになり世界を救う役どころ。「バカバカしいお話かと思いきや、凄い展開になっていく」とアピールした。

脚本はオリジナルで、大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」（TBS、2016年）などで知られる野木亜紀子氏が手がけるヒーロードラマ。大泉との仕事は3回目。約4年前から企画を立ち上げており「大泉さんが大泉さんなドラマを考えたら、ちょっとだけエスパーになりました」と説明。「（能力が）凄くない、ちょっとだけ」とも強調した。

大泉は警部補役を演じた「ラストマン―全盲の捜査官―」（TBS、23年）など、ここ数年の連ドラを「割と激しめの役が多かった」としたが、今作は穏やかな役柄という。「周りに流されていってしまうところや、人に強く言えないところがある。僕も意外とそういうタイプ」と親近感を抱く。野木氏は「大泉さんが大泉さんをしているときが一番好き」と話しており、大泉の魅力が最大限に引き出される作品になりそうだ。