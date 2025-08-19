DEEN ÃÓ¿¹½¨°ì¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËàÃÓ¿¹¤½¤Ðá¤ÎÅ¹¡ÖSOBA CAFE IKEMORI¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ä£Å£Å£Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ÃÓ¿¹½¨°ì¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¡ÖÃÓ¿¹¤½¤Ð¡×¤ÎÅ¹¡Ö£Ó£Ï£Â£Á¡¡£Ã£Á£Æ£Å¡¡£É£Ë£Å£Í£Ï£Ò£É¡×¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£±£µÇ¯°Ê¾å¡¢£³£¶£µÆü¤Û¤ÜËèÆü¤½¤Ð¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Î¡Ö¤½¤ÐÄÌ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓ¿¹¤¬¡¢ÁÏºî¤·¤¿¡ÖÃÓ¿¹¤½¤Ð¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë°Û¿§¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ç¡¢£±¹æÅ¹¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÀÖºäËÜÅ¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±Å¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÅÔÆâ¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¡¢ÅÔÆâ£²Å¹ÌÜ¤È¤·¤ÆÆüËÜÉðÆ»´ÛÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤ê·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¸ø±×»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÆÃÄê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Î³«´Û£¶£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸½ºß¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉðÆ»´ÛÆâ¤ÎÉô²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¡×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£¶£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉðÆ»´Û¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤ê¤½¤Ð¡¢¤«¤±¤½¤Ð¡¢ÆÃÀ½¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡ÖÎä¤ä¤·Ã³¡¹¤½¤Ð¡×¤äÐ§Êª¡¢¤µ¤é¤ËÉðÆ»´Û¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë²°º¬¤Îµ¼Êõ¼î¡Ê¤®¤Ü¤·¡áÄÌ¾Î¡Ö¶Ì¤Í¤®¡×¡Ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ä¤±½Á¤½¤Ð¡×¤â³«È¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤«¤é¤ÏËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤Î¼«Á³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½©¤Î¹ÈÍÕ¡¢Åß¤ÎÀÅ¼ä¡¢½Õ¤Î¿·ÎÐ¤È»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö£Ó£Ï£Â£Á¡¡£Ã£Á£Æ£Æ¡¡£É£Ë£Å£Í£Ï£Ò£É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£