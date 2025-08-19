泥沼化する中村敬斗の“移籍騒動”に新展開！イタリア古豪が獲得に関心と伊メディア報道「即戦力のウイング獲得を重要視」
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗に、イタリアの古豪ボローニャが関心を持っているようだ。
イタリアメディア『EUROPA CALCIO』が「2000年生まれの日本代表MFケイト・ナカムラの名前が挙がっている」と報じた。
ただ、現時点では優先ターゲットではないようだ。「昨シーズンに（公式戦12ゴール・３アシスト）と印象的な数字を残した」としつつ、「彼の高いパフォーマンスにもかかわらず、ボローニャはより国際経験のある選手を評価する傾向にあるようだ」と伝えている。
「経営陣は、ヨーロッパの大会で即戦力となるウイングの獲得を重要視しており、ヨーロッパリーグ出場権獲得後、この目標を確固たるものにしたいと考えている。ロッソブルーの中村獲得戦略は、ボローニャが攻撃のオプションを活用したいと考えていることを裏付けている。しかし、依然として主流の考え方は、ヨーロッパの舞台で経験を積み、ハイレベルな相手に対しても継続性を確保できる選手に焦点を当てている」
記事は、「今後数週間は、この日本人選手のプロフィールが単なる提案から実際の交渉へと発展するのか、それとも単なる名前の羅列に留まるのかを理解する上で極めて重要となるだろう」と締め括った。
周知の通り、今夏の日本ツアーにも帯同しなかった25歳のアタッカーは、現時点でまだチームに合流しておらず、開幕２試合を欠場した。クラブは「体調不良」と説明しているが、フランスメディアは移籍を志願する選手が、退団を認めないクラブと対立していると報じている。
S・ランスのジャン＝ピエール・カイヨ会長も「この件は行き詰まっている」とコメント。泥沼化の様相を呈している。
現状では、ボローニャが正式なオファーを出しても、S・ランス側が拒否する可能性は高そうだが、果たしてどうなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
イタリアメディア『EUROPA CALCIO』が「2000年生まれの日本代表MFケイト・ナカムラの名前が挙がっている」と報じた。
ただ、現時点では優先ターゲットではないようだ。「昨シーズンに（公式戦12ゴール・３アシスト）と印象的な数字を残した」としつつ、「彼の高いパフォーマンスにもかかわらず、ボローニャはより国際経験のある選手を評価する傾向にあるようだ」と伝えている。
記事は、「今後数週間は、この日本人選手のプロフィールが単なる提案から実際の交渉へと発展するのか、それとも単なる名前の羅列に留まるのかを理解する上で極めて重要となるだろう」と締め括った。
周知の通り、今夏の日本ツアーにも帯同しなかった25歳のアタッカーは、現時点でまだチームに合流しておらず、開幕２試合を欠場した。クラブは「体調不良」と説明しているが、フランスメディアは移籍を志願する選手が、退団を認めないクラブと対立していると報じている。
S・ランスのジャン＝ピエール・カイヨ会長も「この件は行き詰まっている」とコメント。泥沼化の様相を呈している。
現状では、ボローニャが正式なオファーを出しても、S・ランス側が拒否する可能性は高そうだが、果たしてどうなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介