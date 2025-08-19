「信じられない！」「ソン・フンミンの７番は日本のスターの手に？」プレミア名門の日本代表アタッカー獲得の動きに韓国メディアは驚愕！「新たなアジアのスターを探している」

「信じられない！」「ソン・フンミンの７番は日本のスターの手に？」プレミア名門の日本代表アタッカー獲得の動きに韓国メディアは驚愕！「新たなアジアのスターを探している」