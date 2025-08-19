「信じられない！」「ソン・フンミンの７番は日本のスターの手に？」プレミア名門の日本代表アタッカー獲得の動きに韓国メディアは驚愕！「新たなアジアのスターを探している」
プレミアリーグの名門トッテナムが、レアル・ソシエダに所属する久保建英の補強を真剣に検討しているようだ。
イングランド、スペイン、イタリアなど複数の欧州メディアが報じたところによれば、トッテナムはウイングの獲得が最優先事項となっており、契約金は7000万ユーロ（約120億円）になる可能性あるという。
この報道に敏感に反応したのが、韓国メディア『Xports News』だ。「信じられない！ソン・フンミンの背番号７は日本のスーパースターの手に？」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本サッカー界のスーパースター、久保建英のプレミアリーグ移籍の噂が再び浮上した。６万人収容の新スタジアムを建設中のエバートンの噂が流れていた久保だが、今度はソン・フンミンの退団に伴い、新たなアジアのスターを探しているトッテナムが浮上した」
同メディアは「クボの魅力は、セカンドラインの幅広いポジションをこなせる能力にある」と評価。デヤン・クルゼフスキが故障離脱中のうえ、先日、ジェームズ・マディソンが大怪我を負ったため、「適切な代役となる可能性がある。」としている。
また、「久保は、ソン・フンミンの退団によって生じたマーケティングの空白を埋める起爆剤となる可能性もある。彼は20代前半であるため、５年以上の長期契約を結ぶことは、アジアでのマーケティングにとって貴重な資産となるだろう」と主張。今夏に韓国代表のスターが退団したため、商業的な穴埋めもできると見立てている。
「久保は現在、ソシエダで着用している14番は、トッテナムでは若手選手のアーチー・グレイが着用している。久保がソンの背番号７を引き継ぐかどうかは興味深いところだ。移籍期間も残り２週間を切った今、久保のトッテナムへの移籍が急速に最大の話題として浮上しつつある」
今夏に加入した高井幸大に続いて、２人目の日本人選手の補強は実現するのか。大いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
