¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤Î»êÊõ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡½¡½¡£ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Åª¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î°å»Õ¤é¤ò½¸¤á¤Æ¶¥µ»¼Ô¤È°ìÈÌ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£Ä£ï£ã£ô£ï£ò£ó¡¡£Î£å£ô£÷£ï£ò£ë¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤òÄ¾·â¡££Î£Â£Á¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¸½ºß¤â»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê£´£°¡Ë¤ÈÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ°·Á³°²Ê°å¤Ç¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¥Û¡¼¥à»î¹çÁ´¤Æ¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÆüº¢¤«¤éÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¥±¥¬¤ÎÍ½ËÉË¡¤È½èÃÖË¡¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢ÂÐÏÃ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¶Ì¾Ìç¤Î´é¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Î£Â£ÁÍ¥¾¡¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Í£Ö£Ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£´ÅÙ¡¢£Î£Â£Á¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤Ê¤É¤ò»ý¤ÄàÀ¸¤±¤ëÅÁÀâá¤Ï¡¢£´£°ºÐ¤Î¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î¼«À©¿´¤ò»ý¤Á¡¢µÙÂ©¤È²óÉü¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é·è¤·¤Æ¤½¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ËÍø±×¤Î¤¢¤ëºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¡¢Ìó£²£°Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é¤¬¿®¤¸¤ëà¥ì¥Ö¥í¥óÎ®á¤ò´Ó¤Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÀ¤è¤ê¤â¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈë·í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤³¤½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â©»Ò¤Î¥Ö¥í¥Ë¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê£²£°¡Ë¤È£²£´¡½£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤êµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÈà¤é¤ò¸«¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿Æ»ÒÆó¿Í»°µÓ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿È¬Â¼¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£°¡¦£°£±¡ó¡£Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¼«¸ÊÃÃÏ£¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤é¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬È¬Â¼¤ò´Þ¤á¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£²£³Ç¯¡Ê£±·î¡Ë¤Ë¤³¤³¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÎÝ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¼«À©¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ëµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤È¤â¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«À©¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡½¡½¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬È¬Â¼¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ£Î£Â£Á¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸»ñ¼Á¤ò¸«¤»¤ëÈ¬Â¼¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤«´üÂÔ¤À¡£