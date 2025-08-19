¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿ vs Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¡22Æü¤«¤é¤ÎDeNAÀïÁ°¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇµÄÏÀÊ¶µê
¡¡ÆüËÜµå³¦¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡Ö²Ð±êÊü¼Í´ï¡×¤È¡Ö£Ç¼çË¤¡×¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£±£¹Æü¤«¤é£¶Ï¢Àï¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÅ¨ÃÏ£³Ï¢Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËàÊ¶µêá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö¥Ë¥¢¥ß¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£º¸Éª¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î²¬ËÜ¤¬Æó·³¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Æ£Ï²¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¼Â¸½À£Á°¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î·ë²ÌÅª¤Ëà²óÈòá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Ï²¤Ï£·»Í»àµå¡Ê£²»àµå¡Ë¤ÈÀ©µå¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¡¢£´²óÅÓÃæ£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÄÁ¤·¤¯¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢Æ£Ï²¤Î¹ßÈÄ¸å¤ËË¬¤ì¤¿£´²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î»³À¥¤ÈµµÅÄ¤¬Æ£Ï²¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Î²¬ËÜ¤òàÆ£Ï²ÂÐºöá¤È¤·¤Æ¹ßÈÄ¸å¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆ£Ï²¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²üºö¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤ÎÃæÆüÂÐ£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÇÆ£Ï²¤¬°ÜÀÒ¸å¤Ë½é¤Î°ì·³ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó£¹¿Í¤òÁ´¤Æº¸ÂÇ¤Á¤Ç¸Ç¤á¤ë¡Ö´ñºö¡×¤ò·è¹Ô¤·»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëµð¿ÍÂ¦¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤â¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡ÊÆ£Ï²¤Î¡ËÀ©µå¤Ï¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÉÝ¤¤¡£¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬Ëü¤¬°ì¡¢²¬ËÜ¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥±¥¬¤òºÆ¤ÓÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Î¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡££²£²Æü¤«¤é¤Î£Ä£å£Î£Á£³Ï¢ÀïÃæ¡¢Æ£Ï²¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÆü¤Ë¡ÖÍ×Ãí°Õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÆ£Ï²¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡ËÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¡£¥ß¥é¥¯¥ë£Ö¤ÏÀäË¾Åª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âàÆ¨¤²¤Î»ÑÀªá¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´ÈÖ¤Ë²¬ËÜ¤ò¿ø¤¨¤ë½¾Íè¤ÎÀï¤¤¤ò´Ó¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÎÉ¤·¤¢¤·Î¾ÌÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö²Ð±êÊü¼Í´ï¡Ê£Æ£ì£á£í£å£ô£è£ò£ï£÷£å£ò¡Ë¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò½±Ì¾¤·¤¿Æ£Ï²¤òàÄÃ²Ðá¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¡£¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£