日大三は西宮市内のグラウンドで約2時間、フリー打撃などで汗を流した。

主将の本間律輝（3年）は「東京勢の戦いが甲子園でできることは非常にうれしいこと。勝って東京代表として準決勝に進みたい」と意気込んだ。この日は甲子園通算37勝を誇り、01、11年夏に全国制覇に導いた前監督の小倉全由氏が練習を視察。監督生活を関東第一でスタートしたという小倉氏は「（優勝した11年とは打力が）違う。ここからは守備が大事になってくる」とポイントを挙げた。

三木有造監督は「なかなかないこと。幸せを感じながらやりたい」とし「（意識は）全くないです。全力を尽くして食らいついていきたい」と話した。

≪東京対決 過去春1度夏3度≫甲子園大会での東京対決は過去、春1度、夏3度の計4度あった。最初は72年の選抜決勝で日大桜丘が5―0で日大三を下して優勝を飾った。夏は77年の2回戦が最初で、当時東東京だった早実が西東京の桜美林を4―1で破った。夏の甲子園での同一都道府県対決は、東京以外では94年2回戦で北海が10―1で砂川北を破った北海道対決の1度のみ。