¡Ö£²ÉôÀ©¡×½Ð¾ì¹»¤Ë¹¥É¾¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¡×ÂçÉý¸º¾¯¡Ä±«¤Î±Æ¶ÁÂç¤¤¯ÃÙ±ä¤¬²ÝÂê
¡¡½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÄ«Í¼£²ÉôÀ©¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ£²Ç¯ÌÜ¤Îº£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ£±Æü£´»î¹ç¤ÎÆü¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µå»ù¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¹»¤«¤é¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿°ìÊý¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬¸á¸å£±£±»þ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾ø¤·½ë¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¸á¸å£¸»þ£µ£±Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿£¶Æü¤ÎÂè£´»î¹ç¡£ÇÔ¤ì¤¿Å·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Î±ÊËö¼ç¾¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇ®µ¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²ÉôÀ©¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Âè£±¡Á£µÆü¡Ê£µ¡Á£¹Æü¡Ë¤Î·×£±£µ»î¹ç¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Ï£¸·ï¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè£µÆü½ªÎ»»þ¤Î£²£°·ï¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬ºòÇ¯¤è¤ê£²ÅÙÄã¤¤£³£°¡¦£³ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ÑµÒ¤¬µß¸î¼¼¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¤¦¤ÁÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Ï£±£¹·ï¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó£³³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¿¡¼ÂÐºö
¡¡£²ÉôÀ©¤Ø¤ÎÂÐºö¤â³Æ¹»ÍÍ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÂè£´»î¹ç¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡££¹Æü¤ÎÂè£´»î¹ç¤Ç»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤¿³«ËëÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Àï¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¿³È½ÃÄ¤¬Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£ÌÀË¤Î¥¨¡¼¥¹»ûËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»ÔÁ¥¶¶¤Î½ô²¬¤â¡Ö¥³¡¼¥Á¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ÆÂ®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÅê¤²¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸á¸å£±£°»þ£´£¶Ê¬½ªÎ»
¡¡±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â½Ð¤¿¡££¸Æü¤Î¹âÃÎÃæ±û¡Ê¹âÃÎ¡Ë¡½°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ÏÄ¾Á°¤ÎÂè£³»î¹ç¤¬Ìó£±»þ´ÖÃæÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢»î¹ç³«»Ï¤¬¸á¸å£·»þ£´£¹Ê¬¤Ë¤º¤ì¤³¤ó¤À¡£½ªÎ»»þ´Ö¤â¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇµÏ¿¤¬»Ä¤ë£±£¹£µ£³Ç¯¡ÊÂè£³£µ²óÂç²ñ¡Ë°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å£±£°»þ£´£¶Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¸¶Â§¸á¸å£±£°»þ¤ò²á¤®¤ì¤Ð¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤ºÍâÆü°Ê¹ß¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶å²ó¤òÆ±ÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¸á¸å£±£°»þ¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¹»¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂ³¹Ô¤òÈ½ÃÇ¡£»ÖÊý¹ÀÊ¸¡¦Âç²ñËÜÉô°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê»Ä¤ê¡Ë£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤ä±þ±çÃÄ¤¬¤Þ¤¿µå¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸¶Â§¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÉôÀ©¤Ç¤Ï¸áÁ°¤ÎÉô¤Ç¤â¸á¸å£±»þ£´£µÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶Â§¡¢·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£»ÖÊý°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö£²ÉôÀ©¤Ï£µ»þ´ÖÈ¾¤Î´Ö¤Ë£²»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±«¤Ë¤¹¤´¤¯¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô³èÆ°¤òÌë¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¸á¸å£±£°»þ¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¡£±«¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¹»¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î±¿±ÄÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
