眠りが浅く、すぐ目が覚めるといった睡眠に関する問題で、心身の不調を感じている人は多い。

睡眠不足は集中力低下を招くだけでなく、病気のリスクも高めるので侮れない。

国民の健康状態を調べた厚生労働省の調査では、睡眠で十分な休養が取れていないという２０歳以上の人は、かつて１割台だったが、近年は２割を超えている。

適度な運動や寝る２時間ほど前の入浴など、生活習慣の見直しが睡眠の改善につながる。ただ、それでも不調が続く場合、医師の診察を受けることも必要だろう。

慢性的な睡眠不足は、高血圧や糖尿病、うつ病、認知症のリスクを高めるとも言われる。

睡眠にまつわる病気には、不眠症をはじめ様々な種類があるが、近年、広く知られるようになったのは「睡眠時無呼吸症候群」だ。寝ている間に呼吸が止まったり浅くなったりする病気で、激しいいびきが典型的な症状とされる。

放置すると、日中に眠気や疲労感に襲われ、仕事や学業に支障を来す。居眠り運転をして交通事故を起こしかねない。心筋梗塞（こうそく）や脳卒中で突然死するリスクを高めるといった報告もあり、早めの診断と治療が欠かせない。

こうしたなか、厚労省は医療機関の診療科名に「睡眠障害科」を追加する方向で検討している。

現状では、患者は症状に応じて内科や耳鼻咽喉科、精神科などにかかっているが、受診先を探しにくいという声が上がっていた。

医療機関が看板などで表示できる診療科名は、医療法に基づいて定められている。睡眠障害科の追加は、患者が診療科を選びやすいようにする狙いがある。

最近は、新型コロナウイルスに感染した人が、睡眠障害の後遺症に悩むケースも目立っている。患者が受診科選びを迷うことのないようにしてもらいたい。

睡眠医療を研究する学会は、研修などを通じて専門性の高い医師を養成していくことが重要だ。

このほか厚労省は、健康づくりのための睡眠ガイドを作成している。推奨される睡眠時間は、成人は６時間以上、小学生の子どもは９〜１２時間、中高生は８〜１０時間が目安とされている。年代に合った適度な睡眠を心がけたい。

スマホを使いすぎて生活のリズムが崩れ、睡眠障害になる人もいる。子どもの場合、心身の発達に悪影響が懸念される。利用時間に上限を設けたり、寝る直前には使わないようにしたり、家庭でのルールづくりも大切だろう。