中国が今年を「抗日戦争勝利８０年」と位置づけて、愛国心高揚を図っている。

反日感情を煽（あお）る内容も目立っており、日中関係への悪影響を憂慮せざるを得ない。

中国では夏以降、抗日戦争を扱った複数の映画が公開される。７月下旬には旧日本軍による１９３７年の「南京事件」をテーマにした作品が封切られた。

国営メディアは、興行成績の好調ぶりなどを連日のように伝えている。国が宣伝を後押ししているのは明らかだ。中国のＳＮＳ上では、映画を見た子どもが地図に描かれた日本列島を何度もたたく動画などが拡散している。

細菌兵器の研究・開発に従事した旧日本軍の「７３１部隊」に焦点を当てた作品も、９月１８日に公開される。この日は満州事変の発端となった３１年の柳条湖事件が起きた日に当たる。

中国国民の反日感情を刺激するのは避けられないだろう。

また、習近平国家主席は、日中戦争の発端となった盧溝橋事件から８８年を迎えた７月７日、中国共産党軍による対日作戦の戦果を伝える記念施設を訪れた。

当日は中露主導のＢＲＩＣＳ首脳会議がブラジルで開かれていたが、習氏は欠席した。抗日行事を重視したと受け止められた。

懸念されるのは、昨年以降、中国で日本人が被害に遭う事件が続いていることだ。

７月末には江蘇省蘇州の地下鉄駅で、子ども連れの邦人女性が石のようなもので殴られて負傷した。中国当局は容疑者を拘束したが、日本人を狙ったのかどうかなど詳細を明らかにしていない。

昨年９月１８日に広東省深圳で日本人男児が中国人の男に刺殺された事件でも、動機が公にされないまま犯人の死刑が執行された。

こうした中で、反日宣伝によって日本への反感がさらに高まれば、不測の事態が起きかねないという不安が、邦人社会で広がっているのは無理もない。

一方で中国は昨年以来、米国との対立の激化を見込み、日本との関係修復に動いてもいる。

東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出を受けた日本産水産物の輸入禁止措置を解除し、２００１年から停止中の日本産牛肉の輸入についても再開に向けて協定を発効させた。日本人への短期ビザ免除措置も再開した。

だが、邦人の安全が確保されないようでは、日中間の人的往来や、中国が望む日本との経済協力の強化は期待できないだろう。