戦争を生きて＜５＞最終回

過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。

その軌跡をたどる。

◇

＜雨ニモマケズ＞の６字が目に入るだけで、もう顔がほころんでいる。

出版社「童話屋」を創業した田中和雄さん（９０）が、東京都杉並区の自宅で、自ら編んだ「ポケット詩集」をめくった。珠玉の言葉を集め、３０年近く前に刊行した。詩集の冒頭には宮沢賢治の「最高の詩」を配すと、初めから決めていた。

国民学校で教育勅語を暗唱させられるのが嫌でしかたがなかった暗い時代、この詩はひと筋の光だった。

◎

現在の文京区にある国民学校に入ったのは１９４１年の春。その８か月後、日米が開戦する。ある年、突然、教育勅語の暗唱が始まった。＜朕（ちん）惟（おも）フニ我（わ）カ皇祖皇宗（こうそこうそう）国ヲ肇（はじ）ムルコト……＞

意味などわからない。教壇に立つ軍服姿の男に質問すると、強烈なビンタがとんできた。「バカ野郎！ おそれ多くも天皇陛下のことである」。なんて理不尽なんだ。朝の暗唱の時間を避けるようになった。

そんなある日、担任教師が何も言わず黒板に詩を書き始めた。＜雨ニモマケズ 風ニモマケズ＞。響きが心地よく、体にすっと入ってきた。＜朕惟フニ＞とはまるで違う世界の言葉のよう。自然と口ずさんでいた。今思えば、めらめらと反骨心を燃やしていた少年への、先生からの「プレゼント」だったのかもしれない。

◎

「疎開先の宮城は米所だ。銀シャリのおむすびが食べられるよ」。４年生の時、校長は子どもたちにそう語り、集団疎開に参加するよう促した。配給が滞り、おかゆすら満足に食べられない日々。校長が両手で作った赤ん坊の頭ほどもある三角形を見るとおなかがぐーっと鳴った。

上野駅から列車に揺られ、宮城の鳴子温泉にたどり着いた。「銀シャリ」が出るはずの食事は、カボチャやサツマイモが入った少しの雑炊だけ。空腹に耐えきれず、スズメやヘビ、川の小魚やカニを捕まえて食べた。

半年ほどで我慢の限界に達し、脱走した。貨物列車にもぐり込み、東京にたどり着く。しかし、そこで待っていたのは空襲だった。

４５年４月には本郷（現・文京区）が火の海となり、家が焼けた。低空から焼夷（しょうい）弾を降らせる米爆撃機「Ｂ２９」は胴体に炎を赤く映し、「鬼」のようにみえた。

「ごめんごめんごめん……」。そう念じながら遺体を踏み越えて逃げた。黒焦げで、年齢も性別もわからない。自分と年の変わらない子どもの遺体もあった。足裏の感触は今も忘れない。

◎

＜雨ニモマケズ＞に初めて触れた日、人の心から生まれ、人の心へと届く美しい言葉があるのだと知った。

敗戦直後から神保町に足しげく通った。「本の街」の焼け跡で、書店主たちが無事だった本を集めた古本市を開いていた。ミカン箱に並ぶ昆虫図鑑や文学書を読みふけった。大学卒業後、広告会社に勤めると絵本の世界にのめり込んだ。絵と文が一体になっている絵本は、広告の世界に通じると思ったからだ。

７７年、当時は珍しかった児童書専門の「童話屋書店」を渋谷に開く。１年ほどで出版事業も本格化させた。

本の核心をいかに伝え、書店で手に取ってもらうかをとことん考えた。「タイトルが『茨木のり子詩集』では訴えるものがない。僕が選んだのは『おんなのことば』。本に宿る思いに、僕の熱をのせて読者に渡す」

絵本「葉っぱのフレディ」（レオ・バスカーリア作）や、工藤直子さんの詩集「のはらうた」といったベストセラーを生み出し、出版総数は２００点を超えた。

書店の開業から間もない頃、１人の男性がレジ前に立った。「店が気に入った。ここで詩を読ませてほしい」。谷川俊太郎さん（昨年に９２歳で死去）だった。

店での朗読会に始まり、２００９年には反戦詩集「詞華集 生きていてほしいんです」を共同で編集する。谷川さんの詩「戦争と平和」も収めた。「笑顔がすてきな人だった。詩集のために書き下ろしてくれ、これほどうれしかったことはない」と振り返る。

１３年から全国の小学校で「詩の授業」に取り組む。自分の名前の意味を考えてもらい、「人は生まれながらにして名前という詩を一つ持っている」と説く。詩と同様に、親の願いが込められた名前。それを好きになり、誇りに思えたなら人生の道しるべになる。

「親御さんがいい詩やいい歌を伝えてあげれば、子の心の『善』が育つ。『世界平和』なんて言わなくても平和になりますよ」。言葉の持つ力を信じ続ける。（鈴木直人）

田中和雄さんの戦争体験