¡Úºå¿À¡Û¥É¥é£±°Ë¸¶ÎÍ¿Í 20ÆüÃæÆüÀï¤ØÄ´À°¡Ö°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡á£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤ËÆó·³µå¾ì¡¦ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£²£°Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÅêÆâÏ¢·È¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î£·Æü¡¢ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥íºÇÃ»¤Î£´²ó£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£²¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥í¡¼¤ÎÆü¤ä±óÅê¤ÎÆü¤È¤¦¤Þ¤¯Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏºÆ¤Ó¶¯ÎµÂÇÀþ¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ë¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ºÇ¶áÃæ·Ñ¤®¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£²£²¤ÈÆÈÁö¾õÂÖ¤À¤¬¡¢ÃæÆüÀï¤Ï£·¾¡£¸ÇÔ¤È¥ê¡¼¥°Í£°ì¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£