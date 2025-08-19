¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Òー¥íー¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸
¢£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤ÎÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î10·î´ü¤Î²ÐÍË21»þÏÈ¤Ç¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£ ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Òー¥íー¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÂçÀôÍÎ¡£±Ç²è¡ØÃµÄå¤ÏBAR¤Ë¤¤¤ë¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É4ÅÙ¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡×Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿Â¾¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥óーÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±―¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø½ª¤ê¤Ë¸«¤¿³¹¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¡¢»°Ã«¹¬´îºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤âÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀô¤¬¡ÖÌîÌÚ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØMIU404¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë»Â¤ê¹þ¤àºîÉÊ¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÌîÌÚ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤ÆµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡©
ÂçÀô¤ÈÌîÌÚ¤¬À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¡©¡¡¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Òー¥íー¥É¥é¥Þ¡£
ÂçÀô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤É¤óÄì¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡£ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È°Ö¼ÕÎÁ¤ÇÃù¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯Æü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö·¯¤Ë¤Ïº£Æü¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼ÒÂð¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡È¸«ÃÎ¤é¤ÌºÊ¡É¤È¡ÉÉ×ÉØ¡È¤È¤·¤ÆÊë¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£ºÊ¤Ï¤Ê¤¼¤À¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ò¼«Ê¬¤ÎÉ×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡É¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Â¤ËÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¡£°¦¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤È¤Ï¡©¡¡¤³¤Î½©¡¢À¤³¦¤ËÂ£¤ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Òー¥íー¥É¥é¥Þ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¢£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡É¤¬Â³¡¹²ò¶ØÍ½Äê¡ª
ÂçÀôÍÎ¤ËÈ¯¸½¤¹¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¤Î¥¨¥¹¥ÑーÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¨¥¹¥Ñー¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖÊ¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ä¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â°Õ³°¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¹ë²Ú¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤¬»²Àï¡£¤³¤ì¤«¤éÊ¸ÂÀ¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¡Ê¡©¡Ë¡Ö¥Òー¥íー¤ÎÃç´Ö¡×¤¬¤É¤ó¤É¤óÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¹ë²Ú¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥¹¥Ñー¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½¥À¥á¤Ê¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½Ä¼´¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤3¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤ÎÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦Â¼Èø²Å¾¼¡¢»³ÆâÂçÅµ¡¢²»³Ú¡¦¹â¸«Í¥¡¢¿®ß·ÀëÌÀ¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬Âç½¸·ë¡ª
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌîÌÚ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï2025Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ëÂ¼Èø²Å¾¼¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥®ー¥¯¥¹ ～·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ê¥¤¥È¡¦¥µー¥¬¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÆâÂçÅµ¡£
¤Þ¤¿²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØJIN ¡¾¿Î¡¾¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2013Ç¯Â¾¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¡ØÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¸«Í¥¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¹â¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¡¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¿®ß·ÀëÌÀ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¶¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÎáÏÂ¤Î¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Òー¥íー¥É¥é¥Þ¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¼¡¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÏÃ¯¤À!?ÂçÀôÍÎ¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥Ò¥ó¥È
¼Â¤Ï²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Î·»Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤¢¤Þ¤êÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤â¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù
2025Ç¯10·î¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ëè½µ²ÐÍË 21:00～21:54
½Ð±é¡§ÂçÀôÍÎ
µÓËÜ¡§ÌîÌÚ°¡µª»Ò
²»³Ú¡§¹â¸«Í¥¡¢¿®ß·ÀëÌÀ
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»°ÎØÍ´¸«»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§µ®ÅçºÌÍý¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢»³·ÁÎ¼²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢ÏÂÅÄ¹·»Î¡Ê³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
´ÆÆÄ¡§Â¼Èø²Å¾¼¡ÊTBS¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡Ë¡¢»³ÆâÂçÅµ¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª
À©ºîÃøºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/