¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×Åê¹Æ¡¢»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¤ËÇÜÁý¡ÄÆÉÇä¿·Ê¹¤¬£ØÊ¬ÀÏ¡¦¸¡¾Úº¤Æñ¤Ê¸ÀÀâ³È»¶¤¬ÇØ·Ê
¡¡£··î¤Î»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò´Þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤¬£±ÆüÊ¿¶Ñ£´¡¦£µËü·ï¤Ë¾å¤ê¡¢ÁªµóÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ä¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¸¡¾Úº¤Æñ¤Ê¸ÀÀâ¤Î³È»¶¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Î±þ½·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡±¢ËÅÏÀ¤Ï¡¢°Ç¤ÎÀªÎÏ¤äÈëÌ©ÁÈ¿¥¤¬À¯ÉÜ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÁàºî¤·¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÀâ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤°Õ¸«¤Ê¤É¤òÈÝÄê¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÏÊÆ¥á¥ë¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¡¢ºòÇ¯£¶·î¡Áº£Ç¯£··î¤Î´Ö¤Î¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤ò´Þ¤àÁ´Åê¹Æ¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÃê½Ð¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ä½°±¡Áª¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï£±ÆüÊ¿¶Ñ£±¡¦£µËü·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆ±£²Ëü·ïÄ¶¤ËÁý²Ã¡£»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¡Ê£··î£³¡Á£±£¹Æü¡Ë¤ÏÆ±£´¡¦£µËü·ï¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡ÁªÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¡Ö¥æ¥À¥ä·Ï¹ñºÝ¶âÍ»»ñËÜ¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¡×¡Ö¡ÊÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬¡Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â±½¡Ê¤¦¤ï¤µ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö±¢ËÅÏÀ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Æ±ÅÞÅÞ°÷¤¬¡Ö¤Þ¤À±¢ËÅÏÀ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÅê¹Æ¤â³È»¶¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤è¤ëÈ¿¸¶È¯¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤ò±¢ËÅÏÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤Îµ¿¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤ò½ä¤ê¡¢Åê¹Æ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÅê¹Æ¤ò¥í¥·¥¢¤¬³È»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤Ë»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬Ä´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¿ÀÃ«»á¤¬¡Ö¡Ø»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¹©ºî¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë±¢ËÅÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÌó£±¡¦£´Ëü²ó³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢£±·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÍí¤ó¤ÀÅê¹Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£³¤³°¤Ç¤â¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿±Ñ¸ì¤ÎÅê¹Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¢ËÅÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤¬¤¢¤ëÂçºå·ÐºÑÂç¤Î¿ÁÀµ¼ù½Ú¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£¿´Íý³Ø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ø±¢ËÅÏÀ¤À¡Ù¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÀâ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¯¼£²È¤âÁªµóÃæ¡¢Ì¤³ÎÄê¤Î¸ÀÀâ¤òÅÔ¹ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÅêÉ¼ÆâÍÆ¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµÁªµó¤òÁÊ¤¨¤ëÅê¹Æ¤âÁý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
