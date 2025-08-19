取り壊し前に県内外から３００人以上が訪れた旧前田邸の見学会＝３日、鎌倉市長谷の鎌倉文学館

鎌倉文学館（鎌倉市長谷）の改修計画の一環で敷地内にある旧加賀藩主の前田家邸宅だった洋館を取り壊す問題を巡り、同市は３日、現地見学会を同所で開いた。洋館は２０１０年に前田家から寄付を受けたが、市が未活用のまま解体方針を決定したことに一部の市民が保存を求めている。１５年間放置され荒廃した現状を見た市民からは「寄付した前田家にあまりに失礼」との声も上がった。

文学館一帯は前田家が明治時代に別荘地として購入。現在の文学館本館に佐藤栄作元首相も一時間借りして過ごしていた。深夜まで演説を練習する佐藤元首相に配慮し、前田家は１９７１年、敷地内に洋館を建てて移り住んだという。

洋館は南欧風のたたずまいで、鉄筋コンクリート造２階建て（延べ床面積２６４平方メートル）だが、中間層を設けて実質的に４階に分かれる特殊な造りになっている。文学館が開館した８５年以降も前田家が暮らしていたが、２０１０年に１８代当主が同市に寄贈。市は文学館と一体的な活用を模索したが、特殊な構造もあって具体案を見いだせないまま取り壊すことになった。

一方で取り壊し方針を知った市民団体は「前田家が生活していたことはこの地の歴史を語る上で欠かせない」として洋館の保存を求めて署名活動も展開。市に取り壊し前に現地見学会を開くことを約束させた。

この日の見学会は県内外から約３５０人が参加。１５年間、使用されていなかった洋館内部は壁紙が剝がれ落ち、床などにはカビが生えた状態だった。

市職員は取り壊しについて「文化財としての位置付けはない。全ての建物を保存していくことはランニングコストも考えて現実的ではない」と理解を求めた。しかし、洋館の劣悪な状態に参加者から「１５年前に寄贈を受けて市民に公開しないまま壊すのか」「こんなに荒れ果てて建物がかわいそう」などと市の管理に批判的な声が相次いだ。