DEEN¥Ü¡¼¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Î½½³ä¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¤¬ÆüËÜÉðÆ»´ÛÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÖÆ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢DEEN¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì¡Ê55¡Ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÇÀ¸ÌÍ¤ò»È¤Ã¤¿½½³ä¤½¤Ð¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖSOBA CAFF IKEMORI¡×¤¬¡¢28Æü¤ËÅìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÆÃÄê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï³«´Û60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÓ¿¹¤Ï¡Ö15Ç¯°Ê¾å¡¢365Æü¤Û¤ÜËèÆü¤½¤Ð¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Î°¦¹¥²È¡£¡ÖSOBA CAFF IKEMORI¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÐÄÌ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓ¿¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿Å¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä´Íý¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÖÃÓ¿¹Î®¤½¤Ð¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
1¹æÅ¹¤Ï2022Ç¯¡ÊÎá4¡ËÇ¯6·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¡¦ÀÖºäËÜÅ¹¡£±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢DEEN¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥°¥Ã¥Æ¥£¡×¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤â¤ê¤½¤Ð¡¢¤«¤±¤½¤Ð¡¢ÆÃÀ½¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¥°¥ë¥á¥¢¥×¥ê¡ÖSARAH¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖJAPAN MENU AWARD 2024¡×¤Î´ØÅì¤½¤ÐÉôÌç¤Ç2¤ÄÀ±¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÎä¤ä¤·Ã³¡¹¤½¤Ð¡×¤äÐ§Êª¡¢¤µ¤é¤ËÉðÆ»´Û¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶Ì¥Í¥®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢²°º¬¤Îµ¼Êõ¼î¡Ê¤®¤Ü¤·¡Ë¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ä¤±½Á¤½¤Ð¡×¤â³«È¯¤·¤¿¡£