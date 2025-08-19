俳優大泉洋（52）が、10月スタートのテレビ朝日系「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）に主演することが18日、分かった。ドラマ「アンナチュラル」「海に眠るダイヤモンド」、映画「ラストマイル」などで知られる野木亜紀子さんが脚本を手がけるオリジナル作品。

解雇と離婚で、どん底状態のサラリーマン、文太が、ある会社の最終面接に合格、ちょっとだけエスパーになって世界を救う仕事を与えられる。見知らぬ女性と夫婦として暮らし、人を愛してはならないルールがある中で物語が展開するSFラブロマンス。

大泉と野木さんとのタッグは、主演映画「アイアムアヒーロー」（16年）以来で、大泉は「楽しみでしかなかったです」と期待を寄せる。主人公が持つ能力については「何かしら能力があるわけなんですが、そのさじ加減がおもしろい。ちょっとだけとはいえ、なかなかのエスパー。僕は絶対欲しくないです。世界を救うにはいい力かもしれないけど怖い！」と、ちょっとだけ明かした。

今後明らかになる共演者のヒントもちょっとだけ語りつつ、「バカバカしいお話かと思いきや、すごい展開になっていく」と自信を見せる。大泉のテレビ朝日の連続ドラマ主演は初。

野木さんも同局で連続ドラマを手がけるのは初めてで、SFを書くのは念願だったという。「派手な能力は出てきません。雇われエスパーの文太たちは、ちょっとだけの能力で、ちょっとしたミッションを繰り返す。小さな1匹の蜂は、未来を変えることができるのか？ 世界からこぼれ落ちた彼らの、悲喜こもごもの物語」と話している。